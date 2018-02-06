اجرای ۷۱۰ مورد نشست یابی و رفع نشت خطوط انتقال و شبکه توزیع آب

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان جمالفرد با اشاره به جزئیات خبر افزود: از جمله فعالیت های مداوم دفتر بهره براری شرکت آب و فاضلاب استان در زمینه کاهش هدر رفت آب است.

جمالفرد تصریح کرد: به همین منظور علاوه بر تقویت تیم های اتفاقات و رفع شکستگی، برنامه عملیاتی نیز برای مدیریت شبکه توزیع به منظور به حداقل رساندن هدر رفت آب انجام گرفت.

جمالفرد خرید و نصب لاگر فشار و شیر فشارشکن در شبکه توزیع و خرید و نصب ادوات کاهنده در منازل مشترکین و ادارات را از دیگر فعالیت های دفتر آب بدون درآمد آبفای استان عنوان کرد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به اهمیت صرفه جویی در مصرف آب عنوان کرد: با توجه به بالا بودن هزینه تولید آب، علاوه بر انجام کارهای فرهنگی در این زمینه، برنامه های عملیاتی مدون نیز در این راستا انجام گیرد.