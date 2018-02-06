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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۴۷

مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد آبفای کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

اجرای ۷۱۰ مورد نشست یابی و رفع نشت خطوط انتقال و شبکه توزیع آب

اجرای ۷۱۰ مورد نشست یابی و رفع نشت خطوط انتقال و شبکه توزیع آب

یاسوج- مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد آبفای کهگیلویه و بویراحمد گفت: طی چهار سال اخیر بیش از ۷۱۰مورد نشست یابی و رفع نشت خطوط انتقال و شبکه توزیع آب در شهرهای استان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان جمالفرد با اشاره به جزئیات خبر افزود: از جمله فعالیت های مداوم دفتر بهره براری شرکت آب و فاضلاب استان در زمینه کاهش هدر رفت آب است.

جمالفرد تصریح کرد: به همین منظور علاوه بر تقویت تیم های اتفاقات و رفع شکستگی، برنامه  عملیاتی نیز برای مدیریت شبکه توزیع به منظور به حداقل رساندن هدر رفت آب انجام گرفت.

جمالفرد خرید و نصب لاگر فشار و شیر فشارشکن در شبکه توزیع  و خرید و نصب ادوات کاهنده در منازل مشترکین و ادارات را از دیگر فعالیت های دفتر آب بدون درآمد آبفای استان عنوان کرد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به اهمیت صرفه جویی در مصرف آب عنوان کرد: با توجه به بالا بودن هزینه تولید آب، علاوه بر انجام کارهای فرهنگی در این زمینه، برنامه های عملیاتی مدون نیز در این راستا انجام گیرد.

کد مطلب 4220482

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