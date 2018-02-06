فضای اشتغال برای جوانان فارغ التحصیل فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری، شامگاه دوشنبه، در حاشیه گرامیداشت روز بسیج مهندسین در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: امروز کشور برای اینکه روی پای خود بایستد نیازمند به عنصر قدرت است.

وی افزود: برای رسیدن به قدرت نیاز به پیشرفت علمی و تخصصی داریم و این باعث خواهد شد تا خودکفا شویم و دست نیاز به سمت سایر کشورها دراز نکنیم، اکنون بخش قابل‌توجهی در حوزه صنعت و معدن در حال اتفاق است.

رئیس مجمع بسیج استان گلستان گفت: اگر بنا است در ۴۰ سالگی گام‌های بلندی برداشته شود نباید به دستاوردهای ۳۹ ساله بسنده کرد.

وی بابیان اینکه دامنه مجهولات و معلومات بشر در حال سبقت گرفتن است، تصریح کرد: اختراعات و نوآوری هرروز در حال مدرن شدن است که باید چشمانمان را به افق بلندتر معطوف کنیم.

منتظری با اشاره به اینکه نباید در حوزه صنعت، معدن، تجارت و عمران به وضع موجود قانع بود، اظهار کرد: جامعه‌ای که به وضع موجود خود قانع نباشد حتماً درزمینهٔ های مختلف پیشرفت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در حوزه صنعت باید روحیه خودباوری رابین نسل جوان تقویت کرد، اکنون بسیاری از جوانان در مقاطع مختلف فارغ‌التحصیل شدند که باید فضای اشتغال را برای آن‌ها فراهم کرد.

رئیس مجمع بسیج استان گلستان گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، جوانان امروز به لحاظ پایبند بودن به تعهدات فرهنگی کمتر از جوانان دوران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس نیستند.

وی با اشاره به اینکه جوان امروز اگر در تحول آینده نقش‌آفرین نباشد ما کاری از پیش نمی‌بریم، افزود:اگر توجه لازم نسبت به این مجموعه صورت نگیرد انگیزه خود را از دست خواهد داد به همین منظور متولیان صنعت و تولید باید با نگاه کارآفرینی و اشتغال‌زایی به صنعت نگاه کنند.

منتظری اظهار کرد: نباید به سمتی حرکت کنیم که کار را با حداقل نیرو پیش برد.

وی تصریح کرد: ممکن است دانشگاه‌ها درجاهایی نتوانند به فارغ‌التحصیلان پاسخ دهند و این سبب می‌شود به رشته‌های غیر اصیل روی‌آورند که به سود ما نخواهد بود.

برداشتن موانع از پیش رو توسعه یکی از اهداف مجمع بسیج استان است

رئیس مجمع بسیج استان گلستان برداشتن موانع از پیش رو توسعه را یکی از اهداف مجمع بسیج استان دانست و گفت: یکی از مأموریت این مجمع برداشتن بارهای بر روی زمین‌مانده است.

وی افزود: قرار نیست بسیج به کارهای سازمان‌ها بپردازد چراکه سازمان‌ها موظف هستند کار خود را انجام دهند.

منتظری اظهار کرد: یکی از کارهایی که انجام می‌شود اختصاص یک‌وقت ویژه برای کارگروه تخصصی در مجمع است که مدیر سازمان و مجموعه مربوطه را در مجمع دعوت می‌شوند تا پاسخ‌گو باشند.

وی تصریح کرد: پیشنهاد شد در برخی از جاها اگر نیاز باشد استاندار دعوت شود و اعلام کنیم با توجه به مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف وجود دارد بسیج آمادگی کمک را دارد.

رئیس مجمع بسیج استان گلستان یک بخش از کار مجمع سازمان را مشورتی، بخشی را رفع موانع و بخش دیگر ورود فکری عملیاتی در این مجموعه دانست.