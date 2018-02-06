خبرگزاری مهر، گروه استان ها: پروژه ۵۸ متری امیرکبیر شهر اراک که به نام پروژه ۵۵ متری شناخته شده، طرحی مفصل و گسترده در بافت مرکزی شهر اراک است که ۱۵ سال پیش به تصویب رسیده و همچنان پس از گذشت سالیان متعدد در انتظار اجرایی شدن مانده است.

جزئیات این طرح به این شرح است که مقرر شده از میدان ولیعصر(عج) و ابتدای خیابان امام خمینی(ره) شهر اراک تا پل فرنگی و میدان شریعتی معبری به عرض ۵۸متر احداث شود زیرا خصوصیت بافت مرکزی شهر اراک سبب ایجاد حجم بالایی از ترافیک درونشهری در این منطقه می شود.

بررسی های بسیاری در راستای چگونگی رفع حجم بالای ترافیک مرکز شهر اراک به انجام رسیده و اجرای این پروژه راهکاری نهایی اعلام شده اما یکی از مهم ترین مشکلاتی که مانع اجرایی شدن این پروژه می باشد، استقرار تعداد بسیار زیادی واحد مسکونی در محدوده طرح است.

برای اجرایی شدن این طرح مهم مجموعه شهرداری اراک موظف شده تا املاک مستقر در حوزه این طرح را از مالکان خریداری و اقدام به تخریب و آغاز پروژه کند، اما خرید و تخریب این منازل خود داستانی طولانی دارد که معضلات بسیاری را در این طرح به وجود آورده است.

مالکان منازل مستقر در محدوده این طرح پس از تحمیل و تحمل ۱۵ سال بلاتکلیفی، از سال گذشته با نصب پلاکاردهایی با مضمون اعلام درخواست لغو طرح ۵۵ متری امیرکبیر بر منازلشان اعتراض گسترده خود را به گوش مسئولان رساندند، همچنین دامنه این اعتراضات گسترده تر شد و مالکان مقابل محل شورای اسلامی شهر اراک تجمع کردند تا خواسته خود را به نمایندگان مردم در شورا برسانند.

تصمیم گیری برای تعیین تکلیف طرح ۵۵ متری؛ شاید وقتی دیگر

صحن علنی شورای اسلامی کلانشهر اراک در تاریخ ۲۳ دی ماه امسال با حضور استاندار مرکزی و معاون عمرانی استاندار با محوریت تعیین تکلیف طرح ۵۵ متری تشکیل شد که با انجام فرایند رای گیری تعداد موافقان و مخالفان اجرای این پروژه را مشخص ساخت.

مخالفان اجرای این پروژه معتقدند که توان و بودجه کافی برای احداث این طرح وجود ندارد و بهتر است با لغو پروژه، ساکنین منطقه ۵۵ متری از قید و شرط اجرای طرح آزاد شوند تا بتوانند آزادانه برای ملک خود تصمیم بگیرند.

در طرف مقابل موافقان اجرای طرح معتقدند که اجرای این طرح علاوه بر ساماندهی بی سروسامانی های منطقه مرکزی شهر اراک، سبب انتقال ترافیک به نواحی اطراف شهر، زیباسازی مرکز شهر، تسهیل عبور و مرور در ساعات پیک تردد، ایجاد مکانی جدید به عنوان منطقه کسب و کار و حتی رونق بخشی به صنف مرتبط با ساختمان سازی در این اوضاع رکود ساختمانی می شود و مهم تر از تمامی این موارد نسل های آینده می توانند استفاده بسیار بهینه ای از این پروژه داشته باشند.

در صحن علنی شورای اسلامی کلانشهر اراک، پس از ارائه تمامی نظرات مخالف و موافق سرانجام استاندار مرکزی دستور تشکیل یک کمیته رسیدگی به موضوع طرح ۵۵ متری اراک را صادر و مهلت بررسی، تعیین تکلیف و اعلام تصمیم عقلانی برای این طرح توسط کمیته را سه یا نهایتا چهار ماه تعیین کرد.

ساکنان محدوده طرح: مسئولان کار را یکسره کنند، بلاتکلیفی پایان یابد

خبرنگار مهر برای تکمیل اطلاعات خود به منطقه طرح ۵۵ متری اراک مراجعه کرده و به گفت و گو با چند نفر از ساکنان منازل محدوده این پرداخت.

یک خانم ساکن این محدوده در پاسخ به این سوال که در مورد اجرای طرح ۵۵ متری چه نظری دارد؟ اظهار داشت: منزل ما دارای بنایی تقریبا فرسوده است که با گذر زمان از امنیت سازه ای آن کاسته می شود و به همین سبب تصمیم داشتیم تا آن را بازسازی و بنایی مستحکم جایگزین کنیم، اما متاسفانه هشت سال است که مسئولان از صدور مجوز بازسازی منزل اجتناب می کنند و معتقدند که این طرح در آینده ای نه چندان دور به اجرا می رسد اما آیا این مدت انتظار کافی نیست؟

اینکه اجرا پروژه ۵۵متری اراک منافع بسیاری برای جامعه دارد دور از منطق نیست، اما بی سر و سامانی در روند اجرای آن ساکنین محدوده طرح را به ستوه آورده و دیگر تحمل سردرگمی ندارند وی خاطرنشان کرد: مسئولان باید وضعیت ساکنین منطقه را درک کنند و اگر توان اجرای طرح را ندارند از پافشاری خود دست بردارند، زیرا ساکنان طرح دیگر تحمل بلاتکلیفی را ندارند.

فرد دیگری از ساکنان این منطقه در گفت و گو با خبرنگار مهر تصریح کرد: اینکه اجرای چنین پروژه عظیمی منافع بسیاری برای جامعه و حتی آیندگان دارد دور از منطق نیست، اما بی سر و سامانی در روند اجرای آن ساکنین منطقه ۵۵ متری را به ستوه آورده و دیگر توان تحمل این سردرگمی را ندارند.

وی ادامه داد: مسئولان نباید در اجرای این طرح سهل انگاری می کردند تا تمام اقدامات برهم انباشته شوند و دگر توان اجرایی برای آن باقی نماند و از دیگر سو صبر ساکنین نیز لبریز شود.

این شهروند همچنین عنوان کرد: از مسئولان درخواست داریم که در این زمینه یک تصمیم جدی و قابل اجرا اتخاذ کرده و درصورت لزوم املاک مستقر در محدوده طرح را به قیمت روز خریداری کنند تا ساکنان از بلاتکلیفی رهایی یابند، زیرا این امر تسریع اجرای پروژه را نیز به همراه دارد.

اجرای طرح ۵۵متری ضرورتی برای کاهش ترافیک و آلودگی اراک

مدیرکل دفتر فنی استاندار مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح مذکور اظهار داشت: پروژه ۵۸ متری امیرکبیر شهر اراک فارغ از هرگونه حاشیه نیاز شهر و حاصل بررسی و کارشناسی مشاوران شهرسازی است، زیرا کارشناسان بر این باورند که مرکز شهر اراک یک معبر شریانی برای انتقال ترافیک ندارد.

حمیدرضا نوازنی افزود: شهر اراک از نظر داشتن یک معبر شرقی به غربی ضعف شدیدی دارد، معابر شریانی کنترل و انتقال ترافیک را آسان می سازد.

معابر مرکزی شهر اراک دچار پس زدگی شدید ترافیک هستند که این وضعیت نیازمند ساماندهی است، اجرای پروژه ۵۵ متری موجب کاهش ترافیک و همچنین آلودگی هوا می شود مدیرکل دفتر فنی استاندار مرکزی ادامه داد: معابر مرکزی شهر اراک در حال حاضر دچار پس زدگی شدید ترافیک هستند که این وضعیت نیازمند ساماندهی است، همچنین این پروژه در مبحث زیستی شهر اراک بسیار مفید واقع می شود، زیرا اگر بتوانیم میانگین سفرهای شهری اراک را به زیر ۲۵ دقیقه کاهش دهیم این امر منجر به کاهش ترافیک و در نتیجه کاهش آلودگی هوا می شود و علاوه بر آن سلامت روحی مردم که گاها به سبب ترافیک مخدوش می شود را تضمین می کند.

نوازنی عنوان کرد: هدف از اجرای این طرح تنها ایجاد یک معبر شرق به غرب نیست، زیرا این طرح دارای ۱۴ متر عرض سواره رو تندرو و پیاده روهای وسیع است که می توانیم با استقرار اماکن خدمات رسانی شهری محیطی کارآمد برای همشهریان ایجاد کنیم و حتی به تقویت حیات شبانه مردم بپردازیم تا در طول روز شاهد ازدیاد جمعیت در فضاهای شهری نباشیم.

وی بیان کرد: اجرای این طرح همچنین پروژه الگوسازی، ارائه و اصلاح سیما و منظر شهر اراک را در بر می گیرد، زیرا دارای طرحی کاملا مهندسی شده است، همچنین این پروژه می تواند در عرصه پویایی اقتصاد شهر تاثیر بسیار مثبتی برجای بگذارد و در شرایطی که بخش صنعت و ساختمان سازی با رکود مواجه شده یک اقدام اقتصادی مفید برای شهر تلقی شود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی ابراز داشت: احداث این معبر حکم ستون فقرات شهر اراک را دارد و اگر مدیران شهری به اجماع برسند و اراده خود را در راستای اجرایی شدن این پروژه به کار بگیرند قطع به یقین اجرای این پروژه غیرممکن نخواهد بود.

لغو طرح های شهری کارشناسی شده، اقدام صحیحی نیست

نوازنی اضافه کرد: اجرای این پروژه منافعی برای مخالفان و همه اقشار جامعه دارد، زیرا تمامی افراد این جامعه و آیندگان آنها از این طرح نفع می برند، مخالفان این پروژه باید در نظر داشته باشند که آیندگان ما حق استفاده از این شهر را دارند و ما نباید به گذشته بازگردیم چرا که در گذشته اشتباهاتی وجود داشته زیرا مدیریت شهری، شهرداری و شورای شهر به اتفاق نظر صحیحی دست نیافته بوده اند.

وی افزود: شوراهای قبلی مدام بر طبل یأس و ناامیدی کوبیده و گمان می کرده اند که این اقدامات خدمت به مردم است، اما ایجاد تحول از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و به این منظور لغو طرح های کارشناسی شده صحیح نیست، متاسفانه باید بگوییم که عدم وجود اراده و انسجام کافی در میان مدیران قبلی سبب ایجاد وقفه ۱۵ ساله در اجرای این طرح شده است.

برخی از املاکی که شهرداری در اختیار دارد و سایر منابع موجود می تواند پشتوانه خوبی برای اجرای پروژه خیابان ۵۵ متری اراک باشد مدیرکل دفتر امور فنی استانداری مرکزی ادامه داد: اتفاقات گذشته قابل جبران نیست و هم اکنون نیز ما در حال از دست دادن فرصت هستیم، هرچه سریعتر مکانیزم های اجرایی این پروژه به انجام برسد بهتر است.

نوازنی عنوان کرد: معتقدیم که برخی از املاکی که شهرداری در اختیار دارد و اراضی که مسکن و شهرسازی باید در اختیار شهرداری اراک قرار دهد و سایر منابع موجود می تواند پشتوانه مطلوبی برای اجرای این پروژه باشد، در نهایت منتظریم تا کمیته جرایی شدن طرح ۵۸ متری امیرکبیر تصمیمات نهایی خود را مبنی بر لغو یا اجرای این طرح ارائه دهد.

اینکه تصویب طرح ۵۵متری به مدت ۱۵ سال اهالی ساکن در منطقه طرح را محدود ساخته و آن ها را از انجام هرگونه فعالیت ساختمانی منع کرده قابل انکار نیست که البته رسیدگی به این وضعیت بر عهده مجموعه شهرداری و شوراهای شهر گذشته بوده چراکه پیشرفت تدریجی می توانست جایگزین وقفه ای ۱۵ساله شود. منتقدان این طرح نیز باید آینده نگر باشند و منافع جمعی را قربانی منافع شخصی نسازند، زیرا آیندگان این شهر نیز حق استفاده از یک فضای مطلوب شهری و درخور یک کلانشهر را دارند.