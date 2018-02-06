۸۹ درصد خانوارهای روستایی ایجرود از نعمت گاز بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بیات شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح طرح‌های عمرانی، بر لزوم معرفی دستاوردهای دولت و نظام به مردم تأکید کرد و افزود: اقدامات دولت طی ایام‌الله دهه فجر به خوبی در جامعه معرفی و تبیین شود.

وی مساحت شهرستان ایجرود را هزار و ۸۲۹ کیلومتر اعلام کرد و گفت: شهرستان ایجرود ۸.۳ درصد از مساحت کل استان است و ۳.۵ درصد جمعیت کل استان زنجان را تشکیل می‌دهد.

فرماندار ایجرود تعداد شهرهای شهرستان ایجرود را دو شهر اعلام کرد و افزود: هر دو شهر این شهرستان زرین‌آباد و حلب از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

بیات تعداد روستاهای دارای سکنه شهرستان ایجرود را ۷۳ روستا اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۴۹ روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و گازرسانی به هفت روستا هم در حال انجام است.

فرماندار ایجرود با بیان اینکه ۸۹ درصد از خانوارهای روستایی شهرستان ایجرود از نعمت گاز بهره‌مند هستند، گفت: درمجموع ۸۹.۵ درصد از جمعیت شهری و روستایی این شهرستان از نعمت گاز برخوردار هستند.

بیان همچنین از افتتاح ۵۱ عمرانی در شهرستان ایجرود طی ایام‌الله دهه فجر خبر داد و اظهار کرد: برای افتتاح این طرح‌ها بیش از ۶۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی همچنین با اشاره به کلنگ زنی هشت پروژه عمرانی در ایام‌الله دهه فجر در شهرستان ایجرود، گفت: طرح‌های قابل‌ افتتاح در دهه فجر در بخش برق‌رسانی، گاز رسانی به روستاها، آبرسانی، راهسازی و افتتاح مجتمع امداد و نجات جاده‌ای خواهد بود.

فرماندار ایجرود از برگزاری بیش از ۱۲۰ عنوان برنامه در ایام‌الله دهه فجر در شهرستان ایجرود خبر داد و ابراز کرد: این برنامه‌ها در حوزه‌های مختلف فرهنگی و عمرانی و جشن انقلاب خواهد بود.

بیات بر لزوم برگزاری برنامه‌های دهه فجر به‌صورت مردمی تأکید کرد و افزود: جوانان باید در این برنامه‌ها حضور پرشوری داشته باشند و طی ۴۰ سال گذشته در شهرستان ایجرود اقدامات خوبی در بخش‌های مختلف رخ‌داده است.