شب شلوغ تالارحافظ بااکران بمب ومصادره/تقدیر از تصویربردار عرق سرد

به گزارش خبرنگار مهر، تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سومین شب برپایی جشنواره فیلم فجر شیراز، ابتدا اکران «بمب» که فیلم آیین گشایش جشنواره هم بود بار دیگر به روی پرده رفت که مورد توجه تماشاگران شیرازی قرار گرفت و به نظر رضایت بسیاری از مخاطبان این رویداد سالانه سینمایی را در پی داشته است.

در ابتدای این اکران که به خاطر تقدیر از فرشاد محمدی، تصویربردار فیلم «عرق سرد» با تاخیر آغاز شد، معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس گفت: جشنواره فیلم فجر شیراز به خاطر مخاطبانش تا امروز دوره هفدهم را پشت سر می گذارد، چراکه مردم فارس و شیراز علاقه مند هنر هفتم هستند.

شیراز از برتری تماشاگران برخوردار است

مهدی رنجبر افزود: پس از محل اصلی جشنواره در تهران، شیراز به خاطر اختصاص ۴ سالن سینما به فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران با حضور تماشاگران و مخاطبان از ویژگی برتری برخوردار است.

وی با اشاره به فروش تمامی بلیت های جشنواره تاکنون از اختصاص سانس های فوق العاده خبر داد و افزود: پنجشنبه ۱۹ بهمن، ساعت ۱۸، سالن آبی مجموعه فرهنگی سینمایی هنرشهرِآفتاب، سانس فوق العاده فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده» با حضور هومن سیدی، برگزار می شود که بلیت های این سانس کمتر از ۱۵ دقیقه به فروش رسید.

رنجبر استقبال از فیلم های جشنواره فجر را در شیراز پیشتاز دیگر نقاط کشور دانست و گفت: حتی مشهد هم با وجود پردیس های سینمایی پشت سر ما قرار دارد.

معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با اشاره به برگزاری کارگاه های آموزشی در حاشیه جشنواره فیلم فجر به میزبانی سالن های مهر و غزل عنوان کرد: در نخستین گام از این کارگاه ها، با حضور فرشاد محمدی، تصویربردار فیلم «عرق سرد» با موضوع زیبایی شناسی نور و تصویر روزهای ۱۵ و ۱۶ بهمن برگزار شد.

رنجبر در ادامه به ارایه چکیده از فیلم هایی که محمدی در جایگاه مدیر فیلمبرداری آنان قرار داده از رگ خواب، عرق سرد، قاتل اهلی، دل دیوانه، اکسیدان و امکان مینا، نهنگ عنبر، از دوردست و ... نام برد.

این در حالیست که فرشاد محمدی از سال ۱۳۶۷ در سینمای جوانان ایران فعالیت فیلمسازی خود را آغاز کرد و تلاش های بی وقفه او پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه نتایجی را به دنبال داشت که یکی از فیلمبرداران سینمای ایران را به جامعه سینمایی کشور معرفی کرد.

پس از اکران فیلم بمب؛ یک عاشقانه که مورد توجه تماشاگران شیرازی قرار گرفت برخی از آنان در گفت و گو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از ساخته پیمان معادی آن را اثری تاثیرگذار دانستند.

قرار دادن دوران جنگ تحمیلی در قالب درامی عاشقانه

الهه مرادی پس از تماشای بمب به خبرنگار مهر اظهار می کند: فیلم به زیبایی توانسته از دیدگاهی جدید به دوران جنگ تحمیلی در قالب درامی عاشقانه بپردازد.

او ادامه می دهد: یکی از ویژگی های فیلم بمب زاویه ایست که کارگردان از چشم نوجوانان به جنگ و روزهای بمباران تهران پرداخته و توانسته آنان را در موقعیت هایی قرار دهد که ممکن است برای هر نوجوانی تجربه نشود.

دیگر تماشاگری که فیلم را پسندیده محمود سیاحی است که از گویا بودن فیلم از دوره زمانی که تصویر کرده اشاره می کند و می گوید: طراحی صحنه بمب در کنار فیلمبرداری چشم نواز محمود کلاری از این اثر سینمایی فیلمی تماشاگرپسند ساخته است.

وی هم از بازی های لیلا حاتمی، پیمان معادی، سیامک انصاری و حبیب رضایی در این فیلم نام می برد و می گوید: آنچه من را در این فیلم شگفت زده ساخت بازی زیبای محمود کلاری در بمب بود که کمتر از این فیلمبرداری درخشان سینمای ایران سراغ دارم.

برگزاری نشست تحلیل فیلم های فیلم های لاتاری و عرق سرد

این در حالیست که از یکشنبه شب نشست های تحلیل و بررسی فیلم های هفدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز در سالن قرمز شهرآفتاب آغاز شد و در ادامه دومین جلسه نقد و بررسی با حضور دکتر علی آذری دوشنبه شب به تحلیل فیلم های فیلم های لاتاری(محمدحسین مهدویان) و عرق سرد(سهیل بیرقی) اختصاص یافت.

در ادامه روز سوم جشنواره استقبال مردمی از اکران فیلم «مصادره» در تالار حافظ به مانند بمب موجب ازدحام در این مکان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفدهمین جشنواره فیلم فجر با پیوستن فیلم های ماهورا، عرق سرد، خجالت نکش، سرو زیر آب، لاتاری انتظار می رود استقبال از این رویداد سینمایی افزایش داشته باشد، این درحالیست که در ادامه اکران آثار فیلمسازان برتر استان فارس، چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه فیلم بلند «سایبان» به کارگردانی پرهام کاویانی در سالن شماره ۳ پردیس گلستان به روی پرده می رود.