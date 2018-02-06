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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۳۶

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان:

نرخ بیکاری در زنجان کاهش داشته است

نرخ بیکاری در زنجان کاهش داشته است

زنجان- مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان از وجود ۳۲ هزاربیکار در استان زنجان خبر داد و گفت: طی شش ماهه اول سال جاری آمار بیکاران در استان زنجان به ۹.۷ درصد رسیده است.

محمدرضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود ۳۲ هزار بیکار در استان زنجان خبر داد و افزود: طی شش ماهه سال جاری  آمار بیکاران در استان زنجان به ۹.۷ درصد رسیده که در سال گذشته در همین بازه زمانی ۹.۸ درصد بوده است و آمار اشتغال و بیکاری  هر شش ماهه بررسی می‌شود.

وی اظهار کرد: خوشبختانه باروی کار آمدن دولت تدبیر نرخ بیکاری در استان زنجان رو به کاهش است و روزبه‌روز به تعداد شاغلین در استان افزوده می‌شود. 

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان به ورود سرمایه‌گذار داخلی و خارجی به استان زنجان اشاره کرد و گفت: ورود بخش خصوصی به استان برای سرمایه‌گذاری طی چند سال گذشته رشد داشته است و دستگاه‌های خدمات رسان همکاری خوبی را با سرمایه‌گذاران دارند.  

یوسفی بابیان اینکه فرهنگ کارآفرینی در جامعه تقویت شود، ابراز کرد: باید تلاش کرد تا فرهنگ جامعه تغییر کند و به سمت کارآفرینی فرهنگ‌سازی شود و جوانان تنها به دنبال پشت میزی بودن نباشند و باید در راستای کاهش بیکاری در استان زنجان برنامه‌ریزی و مدیریت لازم در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان بابیان اینکه تقویت آموزش‌های مهارتی در بحث اشتغال بسیار مهم است، افزود: باید سازمان فنی و حرفه‌ای استان نسبت به ارائه‌ آموزش‌های مهارتی برنامه‌ریزی لازم را داشته باشد. 

یوسفی گفت: در استان زنجان برای توسعه اشتغال باید زیرساخت‌ها فراهم شود و مردم و مسئولین استقبال لازم از سرمایه‌گذاران را داشته باشند تا شاهد کاهش چشمگیر بیکاری در استان باشیم.

کد مطلب 4220515

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