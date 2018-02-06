نرخ بیکاری در زنجان کاهش داشته است

محمدرضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود ۳۲ هزار بیکار در استان زنجان خبر داد و افزود: طی شش ماهه سال جاری آمار بیکاران در استان زنجان به ۹.۷ درصد رسیده که در سال گذشته در همین بازه زمانی ۹.۸ درصد بوده است و آمار اشتغال و بیکاری هر شش ماهه بررسی میشود.
وی اظهار کرد: خوشبختانه باروی کار آمدن دولت تدبیر نرخ بیکاری در استان زنجان رو به کاهش است و روزبهروز به تعداد شاغلین در استان افزوده میشود.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان به ورود سرمایهگذار داخلی و خارجی به استان زنجان اشاره کرد و گفت: ورود بخش خصوصی به استان برای سرمایهگذاری طی چند سال گذشته رشد داشته است و دستگاههای خدمات رسان همکاری خوبی را با سرمایهگذاران دارند.
یوسفی بابیان اینکه فرهنگ کارآفرینی در جامعه تقویت شود، ابراز کرد: باید تلاش کرد تا فرهنگ جامعه تغییر کند و به سمت کارآفرینی فرهنگسازی شود و جوانان تنها به دنبال پشت میزی بودن نباشند و باید در راستای کاهش بیکاری در استان زنجان برنامهریزی و مدیریت لازم در دستور کار قرار گیرد.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان بابیان اینکه تقویت آموزشهای مهارتی در بحث اشتغال بسیار مهم است، افزود: باید سازمان فنی و حرفهای استان نسبت به ارائه آموزشهای مهارتی برنامهریزی لازم را داشته باشد.
یوسفی گفت: در استان زنجان برای توسعه اشتغال باید زیرساختها فراهم شود و مردم و مسئولین استقبال لازم از سرمایهگذاران را داشته باشند تا شاهد کاهش چشمگیر بیکاری در استان باشیم.
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