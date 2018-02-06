۳۴۶۰ زن خانه دار دراستان زنجان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند

مسعود علیاری در گفتگو با خبرنگار مهر به بیمه زنان خانه دار در استان زنجان اشاره کرد و افزود: بیش از سه هزار و ۴۶۰ زن خانه دار در استان زنجان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند.

وی اظهار کرد: زنان خانه‌داری که فاقد هر نوع شغل هستند با پرداخت حق بیمه از مزایای آن استفاده کنند و در این میان حداکثر سن بانوان برای بیمه از ۴۵ سال به ۵۰ سال رسیده است و بر اساس برنامه‌ریزی درصدد این هستیم که طی دو سال آینده تعداد بیمه زنان خانه‌دار را به یک صد هزار نفر برسانیم.

مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان به مزایای استفاده از طرح بیمه زنان خانه‌دار اشاره کرد و گفت: استفاده از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگی، تعهدات بلند و کوتاه‌مدت بیمه‌ای از مزایای بیمه تأمین اجتماعی زنان خانه‌دار است.

علیاری تأکید کرد: زنان خانه‌دار با داشتن ۲۰ سال سابقه و ۵۵ سال سن و یا ۳۰ سال سابقه و ۴۵ سال می‌توانند از مزایای بازنشستگی استفاده کنند و زنان خانه‌دار با پرداخت ۱۰۰ تا ۱۱۲ هزار تومان و با نرخ ۱۸ درصد از مزایای این طرح استفاده لازم را داشته باشند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان افزود: اغلب زنان خانه‌دار استان زنجان اطلاعات کافی از اجرای این طرح ندارند و باید رسانه‌ها این نوع بیمه را در استان به خوبی اطلاع‌رسانی کنند.

علیاری یادآور شد: سازمان تأمین اجتماعی با ارائه خدمات الکترونیکی تأمین اجتماعی، مراجعات به سازمان کاهش‌یافته و سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است و مأموریت اصلی آن تحت پوشش قرار دادن کارگران و کارکنان مزد و حقوق‌بگیر به‌صورت اجباری و صاحبان حرفه و مشاغل آزاد به‌صورت اختیاری است.

وی ادامه داد: استان زنجان هفت شعبه دائم تأمین اجتماعی و هفت شعبه اقماری دارد و یک شعبه کارگزاری نیز در استان فعالیت می‌کند.