فراهم سازی زیرساخت های لازم به منظور حفظ جمعیت روستایی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده در پایان سفر یک روزه خود به شهرستان های تفرش و آشتیان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در روستاهایی که از استعداد و پتانسیل بالا برخوردارند باید امکانات رونق اشتغال فراهم گردد تا انگیزه در روستا ماندن و جذب جمعیت به روستاها مهیا شود.

وی افزود: برخی از روستاها ساکنانش به هر دلیلی علاقه دارند در روستا بمانند این موضوع فرصتی است برای مسئولین نظام تا بتوانند از آن شرایط برای بهبود و رونق بخشی استفاده کنند، بعضی از روستاها در زمینه کشاورزی دارای استعداد فراوان هستند.

آقازاده بیان کرد: در چنین شرایطی تا می توانیم برای این روستا باید امکانات مهیا شود که انگیزه برای ماندن در روستا به وجود بیاید، وقتی زیرساخت ها در روستا آماده باشد، کمتر شاهد مهاجرت به شهر خواهیم بود.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: آرام آرام مهاجرت از روستاها در حال کمتر شدن است و این به نظر من هم علامت خوبی است و هم علامت بد، علامت خوب از این لحاظ که فشار جمعیت از روی شهرها کم می شود و علامت بد از این جهت که اگر ما نتوانیم پاسخ این جمعیت روستایی را بدهیم در آینده این روستاییان دوباره به شهر باز می گردند.

آقازاده تصریح کرد: در چنین شرایطی اتفاق بدی رخ می دهد و در سرمایه گذاری ملی این جابجایی جمعیت، میلیاردها دلار پول هدر می رود. در اوایل انقلاب به روستاها آب و برق رساندیم اما بعد خیلی از روستاها خالی از سکنه شد و جمعیت به سمت شهرها سرازیر شدند که اگر دوباره بخواهند به روستا برگردند هزینه های دیگری نیز تحمیل می شود.

استاندار مرکزی بیان داشت: اگر بتوانیم از ظرفیت هایی که در روستاها وجود دارد خوب بهره برداری کنیم، به مرحله ای خواهیم رسید که جمعیت تعادل منطقی پیدا می کند و مشکلات موجود را نخواهیم داشت.