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۲۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۰۲

در اطلاعیه‌ای؛

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از حضور فعال مردم در انتخابات 24 آذر تقدیر کرد

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اطلاعیه ای، از حضور فعال مردم در انتخابات 24 آذر تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: سلام بر عزم و اراده های پولادین، سلام بر عزت و هوشیاری ، سلام بر قدرت ملی و ایمان اسلامی، سلام بر مردامانی از سرزمین  نور که به دعوت رهبر عزیز، مراجع و علمای خود صندوقهای آرا انتخابات 24 آذر را لبریز از لبیک و نشاط کردند و بار دیگر بر پای مردی نسبت به دستاوردهای انقلاب اسلامی تاکید ورزیدند.

حضور چشمگیر و آمادگی مثال زدنی ملت ایران در سرمای زمستان، گرمای عشق و وفاداری به خمینی کبیر ،شهدای انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب را در سراسر میهن اسلامی پراکنده ساخت.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از بابت وجود چنین ملتی غیور و همیشه در صحنه خدای منان را شاکر بوده و از ملت عزیز ایران اسلامی سپاسگذاری می کند.

بی شک شکر این نعمت حضور مردم، وفادای منتخبین خبرگان رهبری و شورای اسلامی شهر و روستا به دستاوردهای انقلاب اسلامی و خواست ملت ایران است که امید است منتخبین با صلابت و تقوا دوران نمایندگی خویش را به عبادتی بزرگ تبدیل نمایند.

کد مطلب 422054

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