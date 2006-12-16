جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از حضور فعال مردم در انتخابات 24 آذر تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: سلام بر عزم و اراده های پولادین، سلام بر عزت و هوشیاری ، سلام بر قدرت ملی و ایمان اسلامی، سلام بر مردامانی از سرزمین نور که به دعوت رهبر عزیز، مراجع و علمای خود صندوقهای آرا انتخابات 24 آذر را لبریز از لبیک و نشاط کردند و بار دیگر بر پای مردی نسبت به دستاوردهای انقلاب اسلامی تاکید ورزیدند.

حضور چشمگیر و آمادگی مثال زدنی ملت ایران در سرمای زمستان، گرمای عشق و وفاداری به خمینی کبیر ،شهدای انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب را در سراسر میهن اسلامی پراکنده ساخت.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از بابت وجود چنین ملتی غیور و همیشه در صحنه خدای منان را شاکر بوده و از ملت عزیز ایران اسلامی سپاسگذاری می کند.

بی شک شکر این نعمت حضور مردم، وفادای منتخبین خبرگان رهبری و شورای اسلامی شهر و روستا به دستاوردهای انقلاب اسلامی و خواست ملت ایران است که امید است منتخبین با صلابت و تقوا دوران نمایندگی خویش را به عبادتی بزرگ تبدیل نمایند.