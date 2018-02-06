به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی شامگاه دوشنبه در مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی که به همت شورای هماهنگی اصولگرایان در مسجد چهارمردان قم برگزار شد، ضمن تبریک ایام دهه فجر، قرآن، عترت و ملت را سه پایه اصلی انقلاب اسلامی برشمرد.

وی گفت: شما مردم با بصیرت در اطاعت از امام راحل در انقلاب تکلیف خود را عمل کردید و اگر امروز شاهد پیروزی پی در پی جبهه مقاومت هستیم از مجاهدت شما مردم است.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه الگوی مقاومت بی‌تردید انقلاب اسلامی است، افزود: امروز اندیشه و فکر امامین انقلاب اسلامی تکثیر شده و در مواجهه با همه هیمنه مستکبرین جوانان می‌ایستند و فداکاری می‌کنند و داعشی‌ها، تکفیری‌ها و صهیونیستی‌ها را عاجز می‌کنند.

وی ادامه داد: در ایران اسلامی و در رکاب امامین انقلاب، مردم با فداکاری و مجاهدت که حتی فرزندان خود را تقدیم دین خدا می‌کنند حضور دارند و استوار در اطاعت از ولایت و امامت ایستاده‌اند.

۸۵ تا ۹۰ درصد نیروها در عملیات کربلای ۴ و ۵ از بسیجی‌ها بودند

فضلی به عملیات کربلای ۴ و کربلای ۵ اشاره کرد و افزود: عملیات کربلای ۴ که ۶ ماه برای آن برنامه‌ریزی کرده بودیم در کمتر از ۶ ساعت به عدم فتح منجر شد اما جوانان ما با استراتژِی که داشتند نا امید نشدند و بنا به تکلیف و به دستور امام خود پا در میدان گذاشتند.

وی توضیح داد: در جلسه‌ای علت شکست عملیات مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس امام راحل دستور به عملیات کربلای ۵ را دادند و ما در این عملیات به همه اهداف خود رسیدیم.

این فرمانده دوران دفاع مقدس با اشاره به اینکه در خط مقدم نیروهای ما سر سوزنی از این اقدام و عملیات خود تردید نکردند، تصریح کرد: حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد از رزمندگان عملیات کربلای ۴ و ۵ از بسیجی‌ها و مردم بودند.

داعش پیاده نظام مستکبرین است

وی با بیان اینکه داعش و تکفیری‌ها پیاده نظام مستکبرین، کفار و صهیونیست‌ها هستند، گفت: این‌ها را به نام اسلام جلو انداختند و خودشان در پشت صحنه بدون هیچ تلفاتی به سر می‌بردند و با هزینه کردن و فراهم آوردن امکانات مادی داعشی‌ها را به جان مسلمین انداختند.

فضلی با بیان اینکه در سوریه جشن پیروزی گرفته شد اما در جغرافیای آنجا هنوز عناصری از آن گروهک‌ها وجود دارد، افزود: ما معتقیدم این‌ها هر جای گیتی باشند قابل ترحم نیستند و باید از بین بروند؛ داعشی‌ها از آن شعارهای اولیه خود گذاشتند و فهمیده‌اند در برابر اراده مؤمنین و مسلمین نمی‌توانند بایستند.

وی ابراز داشت: دشمن چشم دیدن رشد و پیشرفت ما را ندارد و دائم در حال حمله فکری و فرهنگی به ویژه علیه سپاه و بسیج و حتی علما است.

سبقت گرفتن دستگاه‌ها از هم برای امدادرسانی به زلزله‌زدگان

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در خصوص زلزله اخیر کرمانشاه، گفت: فرمان ولی امر را همان ساعت اول دریافت کردیم و در منطقه حضور یافتیم؛ همه دستگاه‌ها در امدادرسانی از همه سبقت می‌گرفتند.

وی با بیان اینکه طبق تقسیم بندی قرار شد سر پل ذهاب را ارتش و روستاها را بسیج و سپاه امدادرسانی کنند، افزود: برخی در فضاهای مجازی به این موضوع که آن هم از بیماری آنان است دامن زدند و تعابیری دیگر کردند.

فضلی با بیان اینکه ۳۰۰ روستا برای امدادرسانی و ۱۵ هزار و ۹۰۴ خانوار برای خدمت‌رسانی در روستا به ما واگذار شده بود، تصریح کرد: ما از آمادگی ۴ هزار مهندس عمران بسیجی خبر داده بودیم که از آن‌ها استفاده نشد.

وی از نصب ۸ هزار و ۳۰۰ کانکس توسط قرارگاه خاتم و ۵ هزار و ۴۶ کانکس توسط گروه‌های مردمی در منطقه زلزله‌زده خبر داد و افزود: نزدیک به ۱۳ هزار سکو برای نصب کانکس ساخته شد و هزار و ۹۰۰ سرویس بهداشتی و حدود ۴۶۰ حمام ایجاد شد.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه برای اسکان دائم زلزله‌زدگان اعلام آمادگی کردیم، گفت: از روزی که اعلام آمادگی کردیم غیر از مددجویان سازمان بهزیستی که قراردادی با بسیج سازندگی ما منعقد کردند هیچ درخواست کمک دیگری از سپاه و بسیج برای اسکان مرم در روستاها و سرپل ذهاب نشد.

وی تأکید کرد: ما اعلام می‌داریم برای ایجاد اسکان امن و قابل قبول زلزله‌زدگان آمادگی کامل داریم.