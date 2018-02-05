مذاکرات احزاب عمده آلمان برای تشکیل «دولت ائتلافی» ادامه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حزب محافظه کار «اتحادیه دموکرات مسیحی» به رهبری «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان و حزب چپ میانه این کشور موسوم به «سوسیال دموکرات» تا روز سه شنبه مذاکرات خود برای حصول توافقی در زمینه اجرای اصلاحات در دو حوزه خدمات درمانی و نیروی کار را ادامه خواهند داد.

گفتنی است که اجرای اصلاحات در این دو حوزه مذکور، آخرین موانع بر سر راه تشکیل یک «دولت ائتلافی» در این کشور اروپایی بشمار می روند.

منابع آگاه در دو حزب یاد شده اواخر روز دوشنبه اعلام کردند که مذاکره کنندگان از این دوحزب سیاسی آلمان بر ضرورتِ اختصاص زمانی بیشتر جهت دستیابی به یک توافق تأکید و اعلام کردند که این گفتگوها- که در ابتدا انتظار می رفت روز یکشنبه به پایان برسد- روز سه شنبه در دفتر مرکزی حزب محافظه کار دموکرات مسیحی در برلین ادامه خواهد یافت.

گفتنی است که احزاب اصلی آلمان برای دستیابی به توافقی در جهت تجدیدِ ائتلاف پیشین این کشور- که از سال ۲۰۱۳ اداره امور آلمان را در دست داشته- و پایان دادن به ماهها بلاتکلیفی در عرصه سیاسی این کشور تلاش می کنند.

«گرد موئلر» عضو ارشد حزب اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن که از متحدان حزب دموکرات مسیحی مرکل بشمار می رود، ابراز امیدواری کرد که «این بار تلاشها برای تشکیل یک دولت ائتلافی به ثمر نشیند».