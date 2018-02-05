اقدام دولت برای آلودگی و اشتغال؛ با ماهی ۶میلیون اتوبوس نو بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر، محمد نهاوندیان در برنامه تیتر امشب در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور تصریح کرد: اگر بتوانیم همین اتوبوس های موجود در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور را نوسازی کنیم، بخش مهمی از آلودگی کلان شهرها از جمله تهران رفع می شود.



او گفت: تمامی هزینه های نوسازی خودروهای فرسوده از محل صرفه جویی انرژی صورت می گیرد، به این ترتیب که با جلوگیری از اتلاف انرژی حاصل از نوسازی، مقدار سرمایه لازم تامین می شود.

نهاوندیان تشریح کرد: کامیونی که در هر صدکیلومتر ۶۵ لیتر سوخت مصرف می کند، اگر نوسازی شود حداقل ۵۰ درصد صرفه جویی سوخت به همراه دارد که رقم قابل توجهی است؛ بنابراین دولت در این شرایط می تواند مازاد این سوخت را صادر و بودجه آن را به چرخه اقتصادی کشور تزریق کند.

او افزود: هدفگذاری دولت این است که ظرف مدت سه سال آینده خودروهای فرسوده را نوسازی کند، به این منظور از خودروسازان خواسته ایم تا با حداکثر توان خودرو بسازند که در کنار آن اشتغال‌زایی هم صورت بگیرد و بعد از آن بحث صادرات را دنبال می کنیم.

نهاوندیان ادامه داد: در حال حاضر تعداد کامیون های داخلی بیش از نیاز داخل است، بنابراین برخی بیکار مانده اند، طرح ما این است که کامیون داران کلید خودروهای خود را تحویل دهند و خودروی جدیدی با تسهیلات ویژه دریافت کنند.

او افزود: ما با این طرح برای ۳۰ هزار نفر در بخش های مرتبط با صنعت اشتغال ایجاد می کنیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: تسهیلات دولت برای خودروهای سنگین ۳۰ درصد است؛ به این ترتیب علاوه بر آورده متقاضی، فرد می تواند با اقساط ماهیانه ۲.۵ میلیون تومان صاحب کامیون و نیز با پرداخت اقساط ماهیانه ۶ میلیون تومان، مالک اتوبوسی نو شود.

نهاوندیان درخصوص بازسازی بافت های فرسوده نیز گفت: در ۲۷۰۰ محله فرسوده، ۱۹ میلیون نفر ساکن یک چنین بافت هایی هستند؛ توجه به بحث بازسازی بافت های فرسوده از دیرباز مطرح بوده، اما پیگیری و رسیدگی به آن سرعت بالایی نداشته است.