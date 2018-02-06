تقلای کاخ سفید برای مبرا ساختن ترامپ از سقوط بازار بورس آمریکا!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه آمریکایی پولیتیکو، همزمان با نوسانات شدید در بازار بورس آمریکا و سقوط بی سابقه شاخص سهام داوجونز طی تنها یک روز (روز دوشنبه)، دستیاران «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید به سرعت درصدد هماهنگ ساختن اظهارات و حضور تلویزیونی ترامپ با این رویداد اقتصادی برآمدند.

این دستیاران فوراً به این نتیجه رسیدند که صدور یک جوابیه رسمی از سوی دولت در واکنش به سقوط شدید بازار بورس آمریکا امری ضروری است. از دیدگاه دستیاران ترامپ، بهترین واکنش ممکن به این رویداد مهم اقتصادی، کم اهمیت جلوه دادن آن بود: آنها مدعی همیشگی بودن نوسانات در بازار شدند و ادعا کردند که اقتصاد آمریکا در مسیر طولانی و مثبتی قرار دارد.

در همین ارتباط، «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد: «تمرکز رئیس جمهور بر بنیانهای طولانی مدت اقتصاد متمرکز است؛ بنیانهای اقتصادی که بطور استثنائی محکم و نیرومند هستند، آنهم با تقویت رشد اقتصادی آمریکا، نرخ پائین بیکاری و افزایش دستمزد کارگران آمریکایی».

وی در ادامه افزود: «طرح کاهش مالیاتها و اصلاحات تنظیمی مورد نظر رئیس جمهور، اقتصاد آمریکا را بیش از پیش توسعه می دهد و به افزایش رفاه و خوشبختی مردم آمریکا تداوم می بخشد».

گفتنی است که روز دوشنبه شاخص صنعتی داو جونز- شاخص اصلی سهام در بازار بورس نیویورک- با سقوط نزدیک به ۵.۸ % به ۲۴,۰۲۵.۳۳ رسیده است. سقوط حدود ۱۵۰۰ واحدی این شاخص ظرف یک روز طی یک دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.

آخرین بار در سال ۲۰۰۸ و در زمان رکود بزرگ اقتصادی در آمریکا، بازار سهام شاهد یک چنین سقوطی بود. روز جمعه در پی انتشار داده‎های مربوط به افزایش درآمد و چشم انداز افزایش نرخ بهره در آمریکا، نشانه‌های اولیه این سقوط مشاهده شد.