به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، «سیبان حمو» فرمانده یگانهای مدافع خلق کُرد سوری اعلام کرد که واشنگتن اجازه نخواهد داد ارتش ترکیه وارد شهر «منبج» در شمال شرق حلب در سوریه شوند.
وی اعلام کرد که عناصر وابسته به یگانهای مدافع خلق سوری تاکنون ۱۱ تانک ارتش ترکیه و چندین تانک متعلق به معارضان مسلح سوری را منهدم کردهاند.
حمو تأکید کرد که دمشق برایشان کمکهای بشردوستانه و امدادی و پزشکی را فراهم میکند.
وی تأکید کرد زمانی که ترکیه این عملیات نظامی را آغاز کرده بود گمان میکرد که طی چند روز اهداف خود را محقق خواهد کرد اما با گذشت ۱۷ روز هنوز آنکارا به اهداف خود دست نیافته است.
فرمانده یگان های مدافع خلق کرد سوری افزود که ترکیه به دنبال کنترل بر عفرین و پس از آن کنترل حومههای شرقی و غربی حلب است و پس از آن میخواهد شهر حلب را به اشغال خود در آورد زیرا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه همواره معتقد بوده که شهر حلب بخشی از امپراطوری عثمانی است و ترکیه باید آن را پس بگیرد.
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