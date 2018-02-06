۴ فیلم از جشنواره فجر امروز در قزوین اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری جشنواره فیلم فجر به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امروز ۴ فیلم در سئانس صبح و بعدازظهر برای علاقمندان نمایش داده می شود.

در سئانس صبح در بخش سودای سیمرغ در بخش کودکان فیلم «فیلشاه» در ساعت ۱۰ صبح اکران می شود.

همچنین در سه سئانس بعداز ظهر هم فیلم های امیر، به وقت شام و چهار راه استانبول در ساعات ۱۶ تا ۲۱ در سینما مهتاب نمایش داده می شود.

در دو روز گذشته فیلمهای «قهرمانان کوچک» و «دنیای کیف ها» برای کودکان و فیلم های «چهار راه استانبول»، «دارکوب»، «ماهورا»، «بمب»، «جاده قدیم «و «مغزهای کوچک زنگ زده» برای علاقمندان به نمایش درآمده است.

این جشنواره تا ۲۲ بهمن ادامه دارد و قرار است ۳۲ فیلم منتخب جشنواره فیلم فجر برای علاقمندان نمایش داده شود.