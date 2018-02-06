سفر پینگ پنگ بازان به تونس برای کسب سهمیه المپیک آرژانتین

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز بازی های المپیک جوانان با حضور ۳۲ بازیکن در هر یک از بخش های پسران و دختران برگزار می شود. رقابت های کسب سهمیه این بازی ها ابتدا به صورت قاره ای برگزار شد و حالا در قالب رویدادهای بین المللی دیگر به میزبانی کشورهای مختلف پیگیری می شود.

رقابت های انتخابی المپیک جوانان در قاره آسیا آبان ماه به میزبانی هند برگزار شد اما تیم دو نفره ایران (امین احمدیان و مهشید اشتری) از حضور در این رقابت ها به نتیجه ای نرسیدند. بر همین اساس فدراسیون تنیس روی میز اعزام پینگ پنگ بازان به دیگر رقابت های انتخابی المپیک را در دستور کار قرار داده است.

مسابقات بین المللی تونس یکی از رقابت هایی است که با هدف توزیع سهمیه های المپیک جوانان برگزار می شود. این رقابت ها اواخر اسفندماه برگزار می شود و تیم ایران با ترکیب امین احمدیان، امیررضا عباسی و مهشید اشتری در آن شرکت خواهد کرد.

در واقع حضور در رقابت های بین المللی تونس، دومین اعزام پینگ پنگ بازان برای کسب سهمیه المپیک به حساب می آید.

سومین دوره بازی های المپیک جوانان آبان ماه سال آینده به میزبانی آرژانتین و دربوینس آیرس برگزار می شود.