به گزارش خبرنگار مهر، کیکاووس سعیدی که در انتخابات اخیر کمیته ملی المپیک به عنوان خزانه دار معرفی شد، طی هفته های گذشته به خاطر مدیریت همزمان در فدراسیون گلف، حضور کامل و تمام وقتی در این کمیته نداشت.

این در حالی است که روز یکشنبه از سوی وزارت ورزش، بهروز منتقمی مدیر منابع انسانی این وزارتخانه به عنوان سرپرست فدراسیون گلف معرفی شد. بر همین اساس کیکاووس سعیدی هم از روز گذشته در محل کمیته ملی المپیک مستقر شد تا به طور کامل و تمام وقت به ورود و خروج های مالی این کمیته و مسائل مرتبط با بودجه آن رسیدگی کند.

البته سعیدی هنوز به لحاظ قانونی، حق امضای اسناد و چک های کمیته ملی المپیک را ندارد. وی برای اینکه بتواند به عنوان خزانه دار کمیته ملی المپیک، فعالیت های مربوط به ذی حسابی را هم انجام دهد باید از خزانه داری کل کشور ابلاغ رسمی بگیرد. معرفی وی به این نهاد از طرف کمیته ملی المپیک انجام شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

در واقع با ابلاغ و معرفی رسمی خزانه دار جدید از طرف خزانه داری کل کشور، اعتبار امضای وی توسط بانک مرکزی هم تائید می شود و بعد از آن سعیدی می تواند اسناد مالی کمیته ملی المپیک را امضا کند.