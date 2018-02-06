به گزارش خبرنگار مهر، بامداد امروز زلزله‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر سومار از استان کرمانشاه را لرزاند.

زمان دقیق این زمین لرزه ساعت ۱ و ۲ دقیقه و ۴۴ ثانیه بامداد امروز سه شنبه ۱۷ بهمن ثبت شده و این زمین لرزه در عمق ۱۱ کیلومتری زمین رخ داده است.