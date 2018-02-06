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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۲۲

بامداد امروز؛

زلزله‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر سومار استان کرمانشاه را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر سومار استان کرمانشاه را لرزاند

کرمانشاه- بامداد امروز، زلزله‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر سومار از استان کرمانشاه را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد امروز زلزله‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر سومار از استان کرمانشاه را لرزاند.

زمان دقیق این زمین لرزه ساعت ۱ و ۲ دقیقه و ۴۴ ثانیه بامداد امروز سه شنبه ۱۷ بهمن ثبت شده و این زمین لرزه در عمق ۱۱ کیلومتری زمین رخ داده است.

کد مطلب 4220576

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