به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدشهاب‌الدین حسینی سه شنبه در جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای هیئات مذهبی شهرستان تبریز از افزایش کاندیداهای این شورا از ۱۲۰ نفر به ۶۰۰نفر در انتخاب اخیر خبر داد و گفت: انتخابات هیئات مذهبی در ۱۴نقطه در تبریز برگزار شد.

وی با بیان اینکه از بین منتخبان استانی نیز یک نفر به مرحله کشوری انتخابات هیئات مذهبی در ۲۳ و ۲۴ بهمن‌ماه راه پیدا می‌کند، تاکید کرد: همانطور که رئیس جمعیت زنان فرهیخته و نیز اتحادیه انجمن‌های اسلامی از تبریز است، امیدواریم در مورد هیئات مذهبی کشور نیز بتوانیم جایگاه حسینی تبریز را به کل کشور معرفی کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ۱۳عضو شورای هیئات مذهبی تبریز افراد فاخری هستند، اعلام کرد: شخصیت‌هایی به این شورا راه پیدا کرده‌اند که سبقه هیئتی فاخری دارند و امیدواریم این شورا بتواند به‌دور از هرگونه مسائل سیاسی به وظیفه اصلی خود یعنی ساماندهی هیئات مذهبی بپردازد.

وی همچنین جذب جوانان و بودن مداحان و روحانیان را در هیئات مذهبی در عصر شکوفایی تشیع آرزوی خود عنوان کرد و افزود: تقاضایمان از شورای هیئات مذهبی تبریز حفظ اتحاد و انسجام و گسترش فرهنگ تشیع است.

وی با بیان اینکه هرکدام از اعضا نماینده بخشی از مردم هستند، اعلام کرد: مثلا یک نفر از اعضا شورا به نمایندگی از هیئات عزاداری بانوان حضور دارد و قطعا حضور و تعامل ایشان ساماندهی ۳۰۰ هیئت مذهبی تبریز را به همراه خواهد داشت.

در پایان جلسه، انتخابات در بین هیئت مدیره شورای هیئات مذهبی جدید تبریز برگزار شد و صمد قلیزاده به عنوان رئیس هیئت مدیره و علی زارع به عنوان نائب رئیس و مجید عباسپور به عنوان دبیر انتخاب شدند.