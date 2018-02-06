به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی که میتواند به تشدید صفآرایی احزاب دموکرات و جمهوریخواه منجر شود، با اجماع آراء با انتشار سند منصوب به حزب دموکرات مبنی بر عدم سوءاستفاده از اختیارت جاسوسی از ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، موافقت کرد.
به گفته دموکراتها، انتشار این سند میتواند تاثیر سند ارائه شده از سوی جمهوریخواهان مبنی بر غرضورزی اف بی آی و وزارت دادگستری آمریکا در متهم جلوه دادن تیم انتخاباتی ترامپ در پرونده مداخلات روسیه را خنثی کند.
سند ۱۰ صفحهای تازه تایید شده از سوی کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان به ترامپ ارسال خواهد شد و وی تا شب دوشنبه به وقت محلی واشنگتن دی سی فرصت خواهد داشت آن را امضا کند.
این درحالی است که عدم امضای سند دموکراتها آن هم پس از آنکه ترامپ چند روز قبلتر با امضای سند جمهوریخواهان موافقت کرده بود، تنش میان طرفداران جمهوریخواه کاخ سفید و دموکراتهای مدافع اف بی آی را بیش از پیش تشدید میکند.
در سند جمهوریخواهان که ترامپ آن را مدرکی برای اثبات بیگناهی خود در پرونده روسیه میداند، اف بی آی متهم به تعمد در پنهان نگه داشتن مدرکی است که اثبات میکند بخشی از هزینه پرونده سازی در راستای اخذ مجوز استراق سمع از «کارتر پیج» مشاور سابق ستاد انتخاباتی ترامپ از سوی دموکراتها پرداخت شده است.
به گفته جمهوریخواهان، سند مذکور نگرانیهای جدی درباره سوءاستفاده از اختیارات جاسوسی دولت در پرونده تحقیقات روسیه را فاش میکند.
نظر شما