پیشرفت های دره شهر بعد از انقلاب/شهرستانی که از توسعه برخوردار شد

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: دره شهر از شهرستان های مهم اقتصادی استان ایلام به شمار می رود که از شاخص های توسعه ای برخوردار است.

دره شهر با داشتن قابلیت های فراوان و مردمانی سختکوش و سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله کشاورزی و گردشگری به خوبی در مسیر توسعه قرار گرفته است.

شهرستان دره شهر حالا به برکت خدمات ۴ دهه انقلاب چند گام به توسعه نزدیک تر شده است.

۲۳ طرح عمرانی، خدماتی و کشاورزی برای افتتاح

علی اکبر شفیع زاده فرماندار دره شهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چهار سال گذشته در شهرستان دره شهر بیش از ۳۰۰ طرح عمرانی، خدماتی و کشاورزی با اعتباری بالغ بر بیش از ۲۷۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

وی افزود: مهمترین این طرح ها در حوزه راه، بهداشت و درمان، صنعت و آب و خاک بوده است.

شفیع زاده اضافه کرد: در ایام دهه فجر امسال نیز ۲۳ طرح عمرانی، خدماتی و کشاورزی با سرمایه گذاری بیش از ۴۷ میلیارد تومان در این شهرستان افتتاح و کلنگ زنی می شود.

گردشگری و کشاورزی قابلیت اصلی دره شهر

مجتبی فرهادی مدیر میراث فرهنگی و صنایع دستی دره شهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان دره شهر بیش از ۴۰۰ اثر و محوطه باستانی دارد.

وی افزود: از این تعداد ۱۴۵ اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

تولید سالانه ۱۸۰ هزار تن محصولات کشاورزی در دره شهر

طیار فیلی مدیر جهاد کشاورزی دره شهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرستان دره شهر بیش از ۲۰۰ پروژه در بخش های مختلف کشاورزی انجام گرفته است.

وی افزود: مهمترین این طرح ها احداث پمپاژ چم ژاب ارمو و تامین آب مورد نیاز ۴۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی است که حاصل آن تولید سالانه ۱۸۰ هزار تن انواع محصولات زراعی و باغی است.

شجاع زینی وند مدیر امور عشایری دره شهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: احداث، مرمت و بهسازی بیش از ۱۰۰ کیلومتر راه عشایری و همچنین بهره مندی عشایر از انرژی های خورشیدی تاکنون صورت گرفته است.

هاشم فرهادی رئیس شرکت گاز دره شهر در خصوص گازرسانی این شهرستان گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ضریب نفوذ گاز در مناطق شهری شهرستان دره شهر حدود ۱۰۰ درصد و در مناطق روستایی حدود ۹۰ درصد است.

ایوب بالاوندی مدیر شبکه بهداشت و درمان دره شهر در خصوص خدمات انجام گرفته در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: احداث و تجهیز بیمارستان ۹۶ تختخوابی و همچنین فعالیت بیش از ۲۵ مرکز و خانه بهداشت روستایی و شهری از جمله خدمات صورت گرفته در حوزه بهداشت و درمان شهرستان است.

انتظارات مردم شهرستان

مهدی ریاحی از اهالی شهرستان دره شهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انتظار داریم بر روی طرح ها و پروژه های شهرستان سرمایه گذاری شود که این هم به تولید و نیز اشتغال جوانان کمک می کند.

وی گفت: با سرمایه گذاری بیشتر بر روی منابع طبیعی شهرستان می توانیم تکیه بر تولیدی بزنیم که حاصل ظرفیت های بومی منطقه است.