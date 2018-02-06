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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۴۱

محمود عباس:

مقاومت فلسطینی ها نشان دهنده وحشی گری اسرائیل به جهانیان است

مقاومت فلسطینی ها نشان دهنده وحشی گری اسرائیل به جهانیان است

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در دیدار با خانواده دختر ۱۷ ساله فلسطینی دربند نظامیان رژیم صهیونیستی تاکید کرد که مقاومت فلسطینی ها نشان دهنده میزان وحشی گری رژیم صهیونیستی به جهانیان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در جریان دیدار با خانواده «عهد التمیمی» دختر فلسطینی ۱۷ ساله بازداشت شده توسط نظامیان صهیونیست عنوان داشت: مقاومت مسالمت آمیز مردمی سلاح قدرتمندی در دست فلسطینی ها و نشان دهنده میزان وحشی گری اسرائیل به جهانیان است.

وی در ادامه افزود: این مقاومت بر حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشتش و تشکیل کشور مستقل فلسطین تاکید می کند.

عباس از شجاعت عهد التمیمی و خانواده اش در برابر اقدامات قلدرمآبانه رژیم صهیونیستی قدردانی کرد.

این دختر ۱۷ ساله فلسطینی بعد از آنکه چند نظامی صهیونیست را از حیات خانه اش در کرانه باختری بیرون کرد از ماه دسامبر تاکنون در بازداشت بسر می برد.

کد مطلب 4220588
فاطمه صالحی

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