خلیل حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آمار صادرات طی مدت سپری شده از امسال گفت: طی ۱۰ ماهه امسال یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۴۷ دلار کالا به وزن سه میلیون و ۵۳۰ هزار و ۷۶۹ تن از گمرکات و بازارچه های مرزی استان کرمانشاه به خارج از کشورصادر شده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش رشد ۵ درصدی داشته است.

وی تصریح کرد: ۷۳۹ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۶۴۶ دلار با وزن دو میلیون و ۴۷ هزار و ۶۵۴ تن از کالاهای فوق درگمرکات کرمانشاه، خسروی، پرویزخان و پاوه اظهار و صادر شده است.

این مسئول ادامه داد: سایر گمرکات نیز در این مدت ۸۵۰ میلیون و ۷۵۱ هزار و ۴۰۱ دلار کالا را با وزن یک میلیون و ۴۸۳ هزار و ۱۱۴ تن از طریق مرزهای استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر کرده اند.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: این میزان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۱۲ درصد و از نظر ارزش ۱۳ درصد افزایش داشته است.

حیدری عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را کاشی و سرامیک، لوازم خانه داری و پاکیزگی، ظروف ملامین، سیب زمینی محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهرسرکه یخ نزده، کولرهای آبی، نوارلبه وروکش اوراق فشرده چوبی، جوال وکیسه برای بسته بندی کالا از نوار پلی اتیلن یا پلی پروپیلن، رب گوجه فرنگی، پودر یا مایع لباسشوئی، سیمان، رخام پولیش داده شده و پروفیل با مقطع از آهن یا فولاد گرم نورد شده اعلام کرد.

وی با بیان اینکه بیشتر کالاهای فوق به کشور عراق صادر می شود، گفت: طی ۱۰ ماهه امسال در مجموع از گمرکات استان کرمانشاه به ۴۰ کشور صادرات قطعی صورت گرفته است.