عملیات هوایی ارتش لیبی علیه تکفیریها/ یک سرکرده القاعده کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جنگنده های ارتش لیبی مواضع تروریست های القاعده در شهر درنه را بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حمله ابوعیاض الیمنی از سرکرده های القاعده به هلاکت رسید.

پیشتر یک منبع مسئول در دولت موقت لیبی عنوان داشته بود که ارتش این کشور طرح جدیدی برای ورود به شهر درنه واقع در شرق کشور دارد به طوری که اتاق عملیات ارتش این کشور از شهروندان خواسته تا به مواضع تروریستها نزدیک نشوند.

گفتنی است، شهر درنه تنها شهر در ناحیه «برقه» است که همچنان تحت کنترل عناصر شورای درنه وابسته به القاعده به شمار می رود.