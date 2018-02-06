شهردار کرمان با جمعی از خانواده شهدا و جانبازان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، سید مهران عالم زاده در دیدار با جمعی از خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران شهرداری، ضمن تسلیت ایام حزن و اندوه فاطمیه و گرامیداشت ایام الله دهه فجر، یاد و خاطره «شهید لنگری زاده» شهید مدافع حرم که این روزها فضای شهر کرمان را عطرآگین کرده است، گرامی داشت.

وی با بیان اینکه در مورد اهمیت جایگاه شهدا، جانبازان و ایثارگران صحبت های بسیاری شده است ولی هنوز جا برای صحبت های بیشتر بسیار است، گفت: قبل و بعد از انقلاب، افرادی برای این مرز و بوم تلاش کردند و از جان خود گذشتند که شهادت طلبی آرزوی آنها بود و انقلاب اسلامی جز با ثمره خون این شهیدان اتفاق نمی افتاد.

عالم زاده ادامه داد: این افراد برای امنیت و آزادی این مرز و بوم جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند.

شهردار کرمان اظهار داشت: همیشه این کشور توسط افراد و گروه های مختلفی از جمله اشرار و گروه های داعش و تکفیری در داخل و خارج از این مرز مورد هجوم و تهدید قرار گرفته اند که باز فرزندان این سرزمین برای دفاع از مرزها و ناموس این مملکت، جان خود را در طبق اخلاص گذاشته اند.

وی گفت: شهدا، افرادی هستند که ثابت می‌کنند در راه نیت و هدف خود ثابت‌قدم هستند و در رسیدن به هدف والایی که دارند، از جان خود می‌گذرند.

عالم زاده با بیان اینکه باید همیشه به یاد شهدا، جانبازان و ایثارگران باشیم و خانواده آنها باید ما را در کنار خود ببینند، ابراز امیدواری کرد: اینگونه نشست ها با هدف هم فکری، تعاملات بیشتر و اطلاع از مشکلات آنها در طول سال تداوم پیدا کند.

در ادامه این جلسه سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان اظهارداشت: در گذشته افرادی به خاطر دین و اسلام از مکه به مدینه مهاجرت کردند و مردم مدینه با ایثار و گذشت این مهاجران را پذیرفتند و در خانه ها ی خود جای دادند.

حجت الاسلام حسینی در ادامه با تاکید بر اینکه ایثار و ایثارگری برکت دارد و برای هر جامعه ای ضروری است، گفت: اگر در جامعه ای اهالی آن شهر نسبت به اهل آن شهر ایثار و ازخودگذشتگی نکنند و خواسته آنها را بر خود مقدم ندانند آن جامعه رو به زوال است چرا که هر کس به منافع خود نگاه می کند.

وی افزود: از جمله نمونه های ایثار در رندگی امروز، زلزله کوهبنان است که مردم جلوتر از دولت به کمک زلزله زدگان شتافتند.

وی گفت : بزرگترین ایثار را خانواده هایی انجام دادند که عزیزان خود را فدا کردند و چه روح بزرگی داشتند کسانی که از جانشان گذشتند و از خودگذشتگی کردند.

معاون اداری مالی شهرداری کرمان هم با بیان اینکه سه نفر از کارکنان شهرداری کرمان در جنگ تحمیلی شهید شدند، ادامه داد: شهرداری کرمان بیش از ۵۴ جانباز و ۶۰ رزمنده دارد که سند افتخاری برای شهرداری کرمان است.

علی موسوی افزود: این افراد از بهترین و با وفادارترین کارکنان شهرداری بودند و هر کاری که به آنها محول می شد به بهترین شکل ممکن انجام می دادند.

وی با بیان اینکه برای رفع مشکلات این بزرگواران و خانواده هایشان این نشست صمیمی با حضور شهردار برگزار شد، از تداوم آنها در طول سال خبر داد.

در پایان این نشست جانبازان، ایثارگران و خانواده های شهدا به بیان مشکلات و نقطه نظرات خود پرداختند.