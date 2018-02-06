ماجرای سکوت چند ساله/ به خوانندگان جدید حسادت نمی کنم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای تازه ترین کنسرت مانی رهنما خواننده موسیقی پاپ روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه در حالی برگزار شد که این خواننده ضمن تشریح جزییات این کنسرت از برگزاری برنامه ای متفاوت برای علاقه مندان سخن گفت.

مانی رهنما در ابتدای این نشست رسانه ای گفت: می گویند بنده به خوانندگان جدید حسادت می کنم در حالیکه اصلا اینطور نیست و من به همه خوانندگانی که در حال حاضر به فعالیت مشغول هستند احترام گذاشته و از کارهای آنها لذت می برم. من نه تنها با کسی مشکلی ندارم بلکه در بسیاری از موارد با این عزیزان تماس دارم و درباره کارهای مختلف گفتگو می کنم.

وی ادامه داد: بعد از فوت بابک بیات خیلی ها فکر می کردند که دوره کاری من و سایر دوستان از جمله حمید حامی تمام می شود در حالیکه واقعا این طور نبود. در این راه افرادی چون بابک صحرایی نیز کمک بسیار قابل توجهی کردند.

این خواننده موسیقی پاپ با اشاره فعالیت های خود در سال های گذشته و همکاری با هنرمندان پیشکسوت و جوان در آلبوم های مختلف درباره کنسرت اخیرش عنوان کرد: در این کنسرت رویکرد ما به موسیقی کاملا متفاوت است و ضمن اجرای قطعاتی که بیشترین استقبال را داشته تلاش داریم فضای متفاوتی را پیش روی مخاطبان قرار دهیم که امیدوارم با حمایت و توجه محمدرضا عقیلی و رضا تاجبخش کنسرت با کیفیتی باشد.

رهنما در بخش دیگری از این نشست که به سئوالات خبرنگاران اختصاص داشت، به حاشیه های پیش آمده از حضورش در برنامه «دورهمی» و ارتباط دعوت از خوانندگانی که چند روز بعد از حضور در این برنامه کنسرت می گذارند، تصریح کرد: من و صبا راد همسرم اصلا قرار نبود که در برنامه «دورهمی» درباره کنسرت توضیحاتی را ارائه دهیم و اینکه گفته می شود ۴۰ دقیقه از گفتگوی ما در برنامه روی آنتن حذف شده اصلا صحت ندارد. ما از خیلی پیش تر برای برگزاری کنسرت برنامه ریزی کردیم، اصلا چه اشکالی دارد که من به مدد دوستانی چون علی اوجی دربرنامه دورهمی حضور داشته باشم؟ مطمئن باشید که این حضور صرفا برای معرفی آلبوم جدید بود و ربطی به برگزاری کنسرت پیش رو نداشت.

وی درباره دلایل تاخیر هفت ساله انتشار آلبوم گفت: متاسفانه چندی پیش یک سرمایه گذار حاضر شد که در انتشار آلبوم حضور موثری داشته باشد اما برخی از مشکلات که در برنامه های کاری او به وجود آمد باعث شد موفق به همکاری با وی نشویم. پس از این اتفاق برای من یک مشکل در حنجره پیش آمد که زمانی نزدیک به دو سال مجبور به سکوت شدم اما بعد از این ماجراها علی اوجی به عنوان تهیه کننده با ما قرارداد بست و تاکنون نیز هیچ مشکلی درباره انتشار آلبوم نداریم. این آلبوم بسیار متفاوت تر از کارهای قبلی ام است و به اعتقاد من راه جدیدی در عرصه موسیقی پاپ است.

به گفته وی، برنامه ریزی ها به شکلی است که یا قبل از پایان سال یا در فروردین و اردیبهشت آلبوم در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.

این خواننده تصریح کرد: شما مطمئن باشید از این پس هیچ تغییری در کاراکتر خوانندگی من اتفاق نمی افتد، اما تنظیم های جدید را شاهد خواهید بود. من برای همین آلبومی که هفت سال برای آن زحمت کشیدم تلاش کردم در عین وفاداری به شخصیت خوانندگی ام به موضوع متفاوت و به روز بودن نیز توجه کنم.

وی با انتقاد از شرایط این روزهای ملودی سازی در موسیقی پاپ گفت: کپی برداری از ملودی های یونانی و ترکی خسته کننده شده است. متاسفانه برخی موسیقی ها دیگر شکل موسیقی ندارد و تبدیل به نوحه شده است که اصلا جایش در موسیقی نیست. من بر این باورم بازگشت به موسیقی ارزشمند ایرانی وظیفه همه ماست.

رهنما درباره شرایط برگزاری کنسرت در سالن همایش ایرانیان هم توضیح داد: فارغ از تسهیلاتی که به لحاظ اجاره سالن داشتیم اما مدیریت این سالن با شرایطی کاملا منعطف تسهیلات دیگری را در اختیار ما قرار داد که ارزشی معادل ۱۰۰ میلیون تومان است. البته ما قبل از برنامه ریزی برای برپایی کنسرت در سالن همایش ایرانیان به تالارهای دیگر مراجعه کردیم که در کمال تعجب و البته خوشحالی همه این اماکن پر بودند و ما موفق به برگزاری کنسرت در این مکان ها نشدیم.

رضا تاجبخش رهبر ارکستر تازه ترین کنسرت مانی رهنما نیز در این نشست خبری بیان کرد: در دوره ای که بسیاری از خواننده ها حتی قطعه آوازی خود را به صورت پلی بک می خوانند مانی رهنما با تمام وجودش روی صحنه حاضر می شود و با تمام کیفیت قطعات خود را اجرا می کند.

این نوازنده پیانو گفت: ملودی های مانی رهنما جزو نمونه های شاخص و باکیفیت موسیقی پاپ است و امیدوارم کنسرت پیش رو بتواند آنچنان که باید مورد توجه دوستداران موسیقی قرار بگیرد.

محمدرضا عقیلی تنظیم کننده قطعات این کنسرت نیز توضیح داد: اجرای این کنسرت با ارکستری متشکل از سازهای زهی و کلاسیک و سازهای مرتبط با موسیقی الکترونیک خواهد بود. البته با توجه به شرایط این روزهای اجراهای زنده موسیقی پاپ ما کار بسیار سختی را انجام می دهیم اما امیدوارم این راهی که برای اجرای یک کنسرت باکیفیت انتخاب کردیم بتواند مورد توجه قرار گیرد.

بابک صحرایی شاعر و ترانه سرا هم دراین نشست خبری اظهار کرد: خدا را شکر در دوره ای هستیم که موسیقی در شاخه های مختلف مخاطبان خود را پیدا کرده است. مانی رهنما بعد از بیست سال قطعاتی را تولید کرده که همچنان مخاطبان خود را دارد. او از جمله خوانندگانی است که ملاک و معیار اجرای زنده است. او جزو چهره های اصلی این فضاست که در حوزه مارکتینگ موسیقی نیز حضور مستمر و موثری داشته که هم از جهت موسیقایی دارای ارزش بوده و هم مخاطبان خاص خود را داشته است. مجموعه این شرایطی که به آن اشاره کردم ارزش های کنسرت مانی رهنما را دوچندان می کند.

تازه ترین کنسرت مانی رهنما ساعت ۱۹ روز جمعه چهارم اسفند ماه به تهیه کنندگی صبا راد، رهبری ارکستر رضا تاجبخش و تنظیم قطعات محمدرضا عقیلی در سالن همایش ایرانیان (سالن مسابقات فدراسیون وزنه برداری) برگزار می شود.