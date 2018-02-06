ستار صید نماینده ایران در المپیک ۲۰۱۸ کره جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص روند آماده سازی خود در این چهار سال عنوان کرد: بعد از بازگشت از المپیک ۲۰۱۴ سوچی به مسابقه جهانی در سوئد و فنلاند رفتم و در سوئد بین ۱۰ نفر اول مسابقات و در فنلاند میان ۴ نفر اول رقابتها بودم. امسال با توجه به شرایط بد برف به ترکیه رفتم و در ۵ مسابقه فیز شرکت کردم. برای اولین بار بود که در آن رقابتها امتیاز جهانی من زیر ۵۰ آمد و باعث شد سال بعد سهمیه مسابقات جهانی را کسب کنم.

وی افزود: سعی کردیم در ارمنستان سهمیه دوم مردان صحرانوردی را کسب کنیم که البته موفق نشدیم و سپس نزدیک دو هفته با سرمربیگری حسین ساوه شمشکی از مربیان به نام، باتجربه ، دلسوز و صبور صحرانوردی در حال تمرین در دیزین هستیم.

صید با اشاره به رکوردداری خود برای حضور در المپیک زمستانی گفت: بعد از انقلاب اسلامی من تنها ورزشکاری هستم که ۳ دوره در المپیک زمستانی حضور دارم. در سال ۲۰۱۰ ونکور، در سال ۲۰۱۴ سوچی و حالا در سال ۲۰۱۸ کره جنوبی که با تمام توانم می جنگم و امیدوارم نتیجه بگیرم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا از المپیک سوچی آماده تر هستید کفت: برای المپیک سوچی یک ماه به اردوی نروژ رفتم ولی امسال فقط در مسابقات ترکیه و ارمنستان شرکت کردم و اردویی نداشتم .اسکی بازان دنیا بین ۸ تا ۱۲ ماه در سال تمرین می کنند اما ما این شرایط را نداریم. با این وجود ناامید نیستم.

ملی پوش اسکی صحرانوردی در خصوص ادامه فعالیت خود در اسکی عنوان کرد: تا ۱۰ روز پیش هیچ حامی مالی نداشتم و با این وضع باید از اسکی خداحافظی می کردم اما چند روز است که یک شرکت حامی من شده و اگر این حمایتها تداوم داشته باشد با انگیزه، بعد از المپیک برای رقابتهای جهانی خواهم جنگید.

صید در خصوص پرچم داری کاروان ایران در المپیک زمستانی اظهار کرد: ۱۵ سال در رشته اسکی فعالیت می کنم و ۱۲ سال است جزو سه نفر برتر کشور بودم. ۱۲ سال بیمه نداشتم و ۸ سال حقوق نگرفتم. همیشه بین ورزشکاران آلپاین و صحرانوردی فرق گذاشتند. رسم است که سوابق نشان می دهد چه کسی باید پرچم المپیک را حمل کند. از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۴ فقط آلپاینی ها پرچم دار کاروان ایران بودند و حالا نوبت آن رسیده ورزشکاران صحرانوردی حامل پرچم عزیز کشورمان باشند. من در سه بازی آسیایی حضور داشتم و در سال ۲۰۱۱ مدال نقره این بازی ها را کسب کردم.در ۶ مسابقه جهانی شرکت کردم که در سه دوره آن جزو نفرات برتر بودم، در سه دوره المپیک هم افتخار همراهی تیم ملی را داشتم. آیا اینها برای پرچم داری کاروان ایران کافی نیست؟

وی در پایان ضمن تشکر از خانواده خود و مسئولان و کارکنان پیست های اسکی دیزین، شمشک و دربندسر گفت: از رئیس فدراسیون اسکی هم که امسال تجهیزات خوب اسکی را در اختیار ما قرار داد تشکر می کنم و امیدوارم بتوانیم نتیجه خوبی در المپیک زمستانی کسب کنیم.