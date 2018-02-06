هشدار جدی طالبان به افغانستان در مورد اعدام ۶۰۰ عضو این گروه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، روز گذشته گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه حکم اعدام ۶۰۰ زندانی عضو طالبان روی میز رئیس جمهوری افغانستان است و ممکن است در آینده این حکم اجرایی شود.

اما امروز «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی گروه طالبان اعلام کرد: ما یک بار دیگر درباره زندانیان به دولت افغانستان هشدار می دهیم در صورتی که آنها دست به تصمیم غلط بزنند با واکنش سخت طالبان روبرو خواهند شد و مسئولیت آن متوجه نهادهای امنیتی و قضایی کابل خواهد بود.

گروه طالبان افزود که نهادهای قضایی و دولت فعلی افغانستان از لحاظ قانونی نزد آنها مشروعیت ندارد.

سخنگوی گروه طالبان همچنین از جامعه‌جهانی، نهاد و موسسه های ذیربط خواست تا با فشار به آمریکا و دولت افغانستان، آنها را از تصمیم خود منصرف کنند.

لازم به ذکر است که در صورت اجرایی شدن این حکم تقریبا شانس مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان به صفر می رسد.

چندی پیش و پس از حمله خونین طالبان در چهار راه «صدارت» کابل که در آن بیش از ۳۰۰ تن کشته و زخمی شدند، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که طالبان با عبور از خط قرمز تمامی فرصت های خود برای صلح را از دست داده است.

وی اضافه کرد که دولت وحدت ملی افغانستان از این پس صلح را در میدان جنگ جستجو خواهد کرد.

افزون براین «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا نیز متعاقب این حمله گفت ما با گروه طالبان که دائما در حال کشتار غیر نظامیان است هیچ گونه مذاکره ای انجام نخواهیم داد.