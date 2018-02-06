مسابقات معارفی و فرهنگی هنری دانش آموزان شاهرود آغاز شد

سید محمدرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر از شروع مسابقات معارفی و فرهنگی، هنری دانش آموزان شاهرود اشاره کرد و تأکید داشت: ۱۳ هزار و ۵۰۰ دانش آموز شهرستان در ۵۰ رشته طی ایام‌الله دهه فجر در این مسابقات حضور دارند.

وی افزود: مسابقات در رشته‌های معارفی و فرهنگی، هنری هرسال در مراحل آموزشگاهی، شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می‌شود که در دهه فجر مرحله شهرستانی آن در دو بخش معارفی شامل قرائت، حفظ، صحیفه‌ سجادیه، نهج‌البلاغه، تفسیر، احکام، انشای نماز، اذان برگزار می‌شود.

معاون پرورشی آموزش‌وپرورش شاهرود گفت: مسابقات فرهنگی هنری دانش آموزان شاهرودی نیز در رشته‌های نقد ادبی و مشاعره، سرود، نمایش عروسکی و صحنه‌ای و نمایشنامه خوانی متوسطه دوره اول و دوم دختران و پسران در حال برگزاری است.

کریمی تأکید کرد: دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان داوری مسابقات معارفی در رشته‌های مختلف را برعهده دارد.

وی افزود: برگزیدگان بخش های مختلف به مرحله استانی اعزام می شوند.