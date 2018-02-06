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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۲۲:۳۲

مدیرعامل شرکت گاز اردبیل مطرح کرد؛

رشد ۱۶۴ درصدی گازرسانی به روستاهای اردبیل

رشد ۱۶۴ درصدی گازرسانی به روستاهای اردبیل

اردبیل – مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: از سال ۹۲ تاکنون گازرسانی به ۶۵۶ روستای این استان انجام شده که رشد ۱۶۴ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی شامگاه سه شنبه در تشریح وضعیت گازرسانی به روستاها و شهرهای اردبیل تصریح کرد: در وضعیت فعلی ۲۶ شهر و هزار و ۵۶ روستا از نعمت گاز برخوردار بوده و عملیات گازرسانی به ۳۲۰ روستای دیگر نیز در دست اجرا است.

خدایی با بیان اینکه در بخش خانگی ۴۴ هزار و ۶۰۰ مشترک داریم، ادامه داد: از سال ۹۲ به بعد گازرسانی به ۶۵۶ روستا انجام شده که رشد ۱۶۴ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: تعداد مشترکان نیز از سال ۹۲ به بعد با رشد ۳۷ درصدی مواجه است و درصورتی‌که پروژه‌های گازرسانی فعلی روستایی به اتمام برسد، ۹۸ درصد روستاها از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان همچنین به گاز رسانی به بیش از هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی اشاره کرد و افزود: در دهه فجر امسال نیز گازرسانی به ۳۶ واحد دیگر با اعتباری بالغ‌بر ۲۵ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به تأمین گاز واحدهای صنعتی و تولیدی متقاضی اضافه کرد: در بخش مشترکان خانگی نیز تاکنون نیاز تمامی مشترکان شهری  و ۸۸ درصد از خانوارهای روستایی تأمین شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان به اجرای هشت هزار و ۷۰۰ کیلومتر شبکه و ۲۲۲ هزار انشعاب اشاره کرد و بیان داشت: گازرسانی به ۶۵ جایگاه سوخت نیز انجام شده است.

کد مطلب 4220619
محمد میرزایی ناطق

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