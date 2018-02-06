رشد ۱۶۴ درصدی گازرسانی به روستاهای اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی شامگاه سه شنبه در تشریح وضعیت گازرسانی به روستاها و شهرهای اردبیل تصریح کرد: در وضعیت فعلی ۲۶ شهر و هزار و ۵۶ روستا از نعمت گاز برخوردار بوده و عملیات گازرسانی به ۳۲۰ روستای دیگر نیز در دست اجرا است.

خدایی با بیان اینکه در بخش خانگی ۴۴ هزار و ۶۰۰ مشترک داریم، ادامه داد: از سال ۹۲ به بعد گازرسانی به ۶۵۶ روستا انجام شده که رشد ۱۶۴ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: تعداد مشترکان نیز از سال ۹۲ به بعد با رشد ۳۷ درصدی مواجه است و درصورتی‌که پروژه‌های گازرسانی فعلی روستایی به اتمام برسد، ۹۸ درصد روستاها از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان همچنین به گاز رسانی به بیش از هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی اشاره کرد و افزود: در دهه فجر امسال نیز گازرسانی به ۳۶ واحد دیگر با اعتباری بالغ‌بر ۲۵ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به تأمین گاز واحدهای صنعتی و تولیدی متقاضی اضافه کرد: در بخش مشترکان خانگی نیز تاکنون نیاز تمامی مشترکان شهری و ۸۸ درصد از خانوارهای روستایی تأمین شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان به اجرای هشت هزار و ۷۰۰ کیلومتر شبکه و ۲۲۲ هزار انشعاب اشاره کرد و بیان داشت: گازرسانی به ۶۵ جایگاه سوخت نیز انجام شده است.