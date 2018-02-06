محمدرضا یعقوبی در حاشیه بهره برداری از طرح‌های اشتغال زایی امداد در گلوگاه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح‌ها با اعتبارات بند «د» تبصره ۱۶ و همچنین از منابع صندوق امداد ولایت پرداخت شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان گلوگاه اعتبار این طرح‌ها را ۲۲ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح‌ها شامل طرح‌های مختلف کشاورزی، دام‌پروری، صنفی، صنعتی و طرح‌های خدماتی بوده است.

وی همچنین گفت: افتتاح شهر بازی کودکان هم یک مورد از این ۱۱۴ طرح اشتغال زایی امداد در گلوگاه بوده است که با اعتبار ۴۰۰ میلیون ریالی توسط یکی از بانوان سرپرست خانوار در گلوگاه اجرایی شده است.

یعقوبی افزود: اهداف بنیادی کمیته امداد امام خمینی (ره)برای توانمندسازی خانوارها است که در ۱۰ ماه امسال ۱۱۴ طرح اشتغال در این شهرستان به اجرا در آمد و تا پایان سال براساس برنامه ریزی ۱۲۰ شغل باید ایجاد شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان گلوگاه با اشاره به حضور امام جمعه گلوگاه، فرماندار، بخشداران مرکزی و کلباد و تعدادی از رووسای ادارات گفت: همراهی و همگامی این مسئولان در بخش‌های مختلف موجب شده است تا در راستای تحقق این طرح‌ها موفق عمل شود که امیدواریم در ادامه راه هم این وحدت موجب توسعه بیشتر در امور و رفع محرومیت‌ها از جامعه شود.