کسب مهارت توسط دانشجویان در کنار تحصیل ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا غفاری عصر دو شنبه در جشن انقلاب اسلامی در دانشگاه شهرکرد با اشاره به اینکه کسب مهارت های اشتغالی توسط دانشجویان در کنار تحصیل ضروری است، اظهار داشت: دانشجویان باید در کنار تحصیل مهارت های لازم را فرا گیرند و برای اشتغال تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه ها نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشور دارند، اظهار داشت: به برکت انقلاب اسلامی دانشگاه ها در سطح کشور توسعه یافته اند و زمینه برای تحصیل در مقاطع تحصیلی مختلف فراهم شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: دانشگاه به عنوان یک سرمایه بزرگ در کشور مطرح است.

وی با اشاره به اینکه وظایف دانشگاه ها تنها آموزش نیست، ادامه داد: دانشگاه های امروز کشور نقش مهمی در جامعه دارند.

دانشگاه نقش مهمی در توسعه پایدار کشور دارد

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: دانشگاه نقش مهمی در توسعه پایدار کشور دارد.

وی تصریح کرد: دانشگاه ها باید در همه زمینه ها وارد شوند و تلاش کنند که در مسیر توسعه و پیشرفت کشور نقش موثر تری داشته باشند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: دانشگاهی که در آن اساتید و دانشجو ها با هم تعامل سازنده و علمی دارند، دانشگاهی موفق است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ظرفیت علمی بسیاری در کشور وجود دارد، ادامه داد: باید از ظرفیت های علمی در مسیر تولید علم و تکنولوژی باید حرکت کرد.