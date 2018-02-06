۲۶ بهمن آخرین مهلت ثبت نام آزمون پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان تحصیل کرده در خارج از کشور که در مرکز خدمات آموزشی تشکیل پرونده داده اند، باید قبل از ثبت نام از طریق سایت http://epay.sanjeshp.ir مبلغ یک میلیون ریال (۱۰۰ هزار تومان) به صورت اینترنتی به عنوان هزینه ثبت نام پرداخت کنند.

این داوطلبان باید با در دست داشتن پرینت پرداخت هزینه و به همراه داشتن یک قطعه عکس و کارت ملی به حوزه مرکز قطب برگزار کننده آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، اهواز، تبریز، تهران، زنجان، کرمان، مازندران، مشهد و همدان) مراجعه کنند.

ثبت نام این دسته از داوطلبان به صورت مشروط است. صدور کارت ورودبه جلسه آزمون منوط به تأیید مرکز خدمات آموزشی خواهد بود.

داوطلبان تحصیل کرده در داخل کشور نیز جهت ثبت نام می توانند به دانشگاه محل تحصیل خود در حوزه مراکز برگزار کننده آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی میان دوره مراجعه و یا با معرفی دانشگاه به نزدیکترین مرکز قطب برگزار کننده آزمون مراجعه کنند.

تمامی داوطلبان می توانند تا روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ۹۶ با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.

شصت و یکمین دوره امتحان پیش کارورزی، پنجاه و هشتمین دوره امتحان جامع علوم پایه پزشکی، چهل و هشتمین دوره امتحان جامع علوم پایه دندانپزشکی و چهل و نهمین دوره امتحان جامع علوم پایه داروسازی در روز پنجشنبه ۱۷ اسفند ۹۶ برگزار خواهد شد.