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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۳۱

به خوانندگی محمود صالحی

گروه «نغمه رود» در سه شهر اروپا کنسرت می دهد

گروه «نغمه رود» در سه شهر اروپا کنسرت می دهد

گروه موسیقی «نغمه رود» به خوانندگی محمود صالحی با هدف معرفی موسیقی اصیلی ایرانی در سه شهر اروپایی مجموعه کنسرت هایی را برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی «نغمه رود» به خوانندگی محمود صالحی با هدف معرفی موسیقی اصیلی ایرانی روزهای ۱۸، ۲۰ و ۲۱ بهمن ماه در سه شهر اروپایی مجموعه کنسرت هایی را برگزار می کند.

حسین خوش‌چهره آهنگساز، نوازنده و مدرس نی و از اعضای گروه موسیقی «نغمه‌ی رود» در مورد این سلسله‌ کنسرت‌ها گفت: قطعات اجرایی در سلسله کنسرت‌های پیشِ روی این گروه با هدف معرفی و شناساندن موسیقی ایرانی و با بهره‌مندی از آثار شاخص رپرتوار موسیقی کلاسیک ایرانی که بیانگر اصالت و فرهنگ موسیقی خاورزمین و خاصه موسیقی ایرانی است انتخاب شده‌اند. اشعار منتخب نیز بر اساس سروده‌های شاعران کهن پارسی‌گوی از قبیل رودکی، مولانا، سعدی و سنایی است.

گروه «نغمه‌ رود» متشکل از محمود صالحی خواننده، فرزاد محمدنژاد نوازنده تار، حسین خوش‌چهره نوازنده نی، حسین شهمیری نوازنده تمبک، بندیر و دف، روز ۱۸ بهمن در شهر فرانکفورت آلمان، روز ۲۰ بهمن در شهر صوفیه بلغارستان و روز ۲۱ بهمن در شهر پلودیِف بلغارستان به اجرای برنامه می پردازد.

کد مطلب 4220651
علیرضا سعیدی

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