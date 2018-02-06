۴ فیلم به جشنواره فجر اصفهان اضافه شد/اکران «به وقت شام»

وی افزود: این فیلم‌ها در سانس‌های ویژه ۲۲ و ۳۰ دقیقه از ۱۸ تا ۲۲ بهمن ماه در سینماهای فلسطین و سپاهان اکران می شود.

به وقت شام بالاخره به جشنواره فجر اصفهان رسید

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان بیان داشت: بدین ترتیب فیلم‌های «به وقت شام» به کارگردانی ابراهمی حاتمی کیا، «مغزهای کوچک زنگ زده» به نویسندگی و کارگردانی هومن سیدی، «چهار راه استانبول» از مصطفی کیایی و «بمب» به نویسندگی و کارگردانی پیمان معادی به فیلم‌های دیگر جشنواره اصفهان از بسته سودای سیمرغ ۱ اضافه شد.

جشنواره فجر با مشارکت نهادهای مختلف شیرین می شود

وی با تاکید اینکه هزینه‌های یک جشنواره از پس یک نهاد برنمی‌آید مشارکت دستگاه‌های مختلف یک رویداد فرهنگی را رقم می زند، اضافه کرد: مشارکت موسسه بهمن سبز حوزه هنری برای اضافه شدن چهار فیلم مذکور به شیرین شدن ایام جشنواره فجر در اصفهان کمک شایان توجهی کرد.

طاهری با تاکید بر اینکه دیگر نهادهای استان هنوز کمکی در ارتباط با اکران فیلم‌های جشنواره فجر نداشته اند، تصریح کرد: در صورت کمک دیگر نهادها به یقین اکران‌ فیلم های جدید در جشنواره را شاهد هستیم.

وی اضافه کرد: از طریق فروش بلیت و تقاضاهای مردمی در سایت های سینمایی میزان استقبال از فیلم‌های جشنواره برای مشخص است و بر این اساس امکان باز اکران برخی فیلم‌ها در صورت همکاری نهادهایی مانند استانداری و شهرداری وجود دارد.