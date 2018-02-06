دیوار حائل رژیم صهیونیستی حاکمیت لبنان را خدشه دار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، در بیانیه ارتش لبنان که روز دوشنبه بعد از نشست فرماندهان نظامی و تحت نظر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل(یونیفل) صادر شد آمده است: طرف لبنانی در این نشست در خصوص دیواری که دشمن اسرائیلی قصد دارد در مرزهای میان لبنان و فلسطین ایجاد کند رایزنی کرد. دولت لبنان با ساخت این دیوار مخالف است چرا که این مسأله حاکمیت لبنان را خدشه دار می کند.

دولت لبنان تاکید دارد که این دیوار از خاک این کشور عبور می کند اما رژیم صهیونیستی مدعی است که این دیوار از خاک اراضی اشغالی عبور می کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: در این نشست همچنین در خصوص اخلافات در زمینه چاه های نفت و گار در دریای مدیترانه معروف به بلوک شماره ۹ تبادل نظر شد به طوری که طرف لبنانی تهدیدات سرکردگان رژیم صهیونیستی و ادعاهای آنها در خصوص اینکه لبنان حقی در این زمینه ندارد را محکوم کرد.