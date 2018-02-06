مدیر اداره برق هرمز حضور فیزیکی در جزیره ندارد

رضا میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: طی چهل سال از عمر این انقلاب کارهای بسیار ارزنده ای در این جزیره اجرایی شده است و اکنون هم در جهت آبادانی جزیره هرمز از سوی دولت و ستاد اجرایی فرمان امام تفاهم نامه ای به مبلغ ۳هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال منعقد شد که در توسعه و آبادانی این جزیره کمک شایانی خواهد کرد.

نماینده عالی دولت در هرمز با انتقاد از عملکرد برخی از دستگاه های اجرایی در هرمز گفت: مدیر اداره برق جزیره هرمز حضور فیزیکی در این بخش ندارد و از مدیر عامل شرکت توزیع برق استان خواستاریم مدیر لایق و درد شناسی به مدیریت این اداره گماشته و با مدیران کم کار برخورد بشود.

بخشدار هرمز با اشاره به رشادت های شهدای جزیره هرمز بیان داشت: به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی هجدهمین یادواره سردار شهید موسی درویشی و ۳۷شهید جزیره هرمز با جضور مردم شهید پرور و ولایت مدار هرمز با سخنرانی سردار پاسدار تنگسیری و با مداحی مداح اهل بیت حاج رضا نبوی برگزار می شود.

میرحسینی در پایان مسیر و ساعت راهپیمایی روز ۲۲ بهمن اعلام و بیان داشت : مسیر راهپیمایی در این جزیره از میدان شهدای به سمت مسجد جامع هرمز ساعت ۱۰صبح برگزار می شود .