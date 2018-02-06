به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اخوان اکبری صبح سه‌شنبه در بازدید از مرکز ترومای اردبیل تصریح کرد: پروژه مرکز تروما در مجاورت بیمارستان امام اردبیل از سال ۸۶ آغاز شده و پیش از این عملیات اجرایی توسط راه و شهرسازی انجام می‌شد.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی استان تکمیل این پروژه را برعهده گرفته و در وضعیت فعلی این پروژه بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تأکید کرد: کل اعتبار موردنیاز برای تکمیل این مجموعه ۱۸ میلیارد تومان است که در صورت پرداخت کامل تا تابستان سال آینده تجهیز بیمارستان به اتمام رسیده و در پاییز ۹۷ به بهره‌برداری می‌رسد.

اخوان اکبری بخشی از تأخیر در روند اجرای این پروژه را عدم تأمین مالی عنوان کرد و افزود: علاوه بر این به‌روزرسانی نقشه بیمارستان مورد تأکید بود و باید استانداردهای روز اعمال می‌شد که به همین دلیل نقشه‌های احداث تغییر یافت.

وی تأکید کرد: در این مرکز خدمات اورژانس و غیر اورژانس ارائه خواهد شد و با وجود اینکه ۱۲۰ تخت پیش‌بینی‌شده با صرفه‌جویی در فضاها و استفاده بهینه تا ۱۶۰ تخت ایجاد خواهیم کرد.