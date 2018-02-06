ولید جنبلاط: اگر به عربستان دعوت شوم به این کشور سفر نخواهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، ولید جنبلاط سیاستمدار لبنانی و رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه در گفتگو با روزنامه الاخبار لبنان اعلام کرد که اگر به عربستان دعوت شود به این کشور سفر نخواهد کرد.

وی تأکید کرد که در صورت دعوت به عربستان برای بازسازی ائتلاف ۱۴ مارس یا شرکت در انتخابات به صورت فهرست یکپارچه به ریاض سفر نخواهد کرد.

جنبلاط گفت: پیش از این دست به چنین اقدامی نزده و اکنون نیز چنین کاری نخواهم کرد زیرا نمی‌خواهم در محوری علیه محور دیگری قرار بگیرم.

وی روابط خود با عربستان را راکد و بدون پیشرفت توصیف کرد و گفت که به دلیل برخی اظهارنظرها و انتقادهایش از عربستان در پی حمله به یمن و بحران استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان، سعودی‌ها از او گله مند هستند.

جنبلاط افزود: هیچ پیام مستقیمی در این خصوص از عربستان دریافت نکرده اما عدم دیدار «ولید الیعقوب» سفیر جدید عربستان با خود را دلیل وجود چنین کدورتی دانست.

جنبلاط علاوه بر گفتگو درباره پاره‌ای از مسائل سیاسی لبنان در خصوص تحریم‌های اعمال شده علیه حزب الله به وسیله آمریکا گفت: این تحریم‌ها ظالمانه است زیرا هر فرد شیعه صاحب موسسه‌ای در داخل یا خارج از لبنان را هدف قرار می‌دهد و این تحریم‌ها هم افزایش پیدا خواهند کرد.

رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه گفت: این تحریم‌ها حتی اگر بر حزب الله اثر منفی نگذارد بر اقتصاد لبنان تأثیر منفی خواهد گذاشت.