وزیر ارتباطات با نماینده ولی فقیه در استان یزد دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی صبح امروز با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، با آیت‌الله محمدرضا ناصری دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، آیت الله ناصری یزدی به خاطراتی از دوران تبعید حضرت امام خمینی(ره) در ترکیه، نجف و پاریس اشاره کرد و اظهار داشت: امام خمینی(ره) با اخلاص و نیت خدایی، زمینه پیروزی انقلاب اسلامی ایران را فراهم کرد.

وی با اشاره به ابزارهای مخابراتی و ارتباطی که در دوران انقلاب وجود داشت، گفت: در آن دوران، امام خمینی(ره) با بهره‌گیری از وسایل ارتباطی و مخابراتی پیام خود را به ایران منتقل کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد دوران حضور امام خمینی(ره) در پاریس را دوران جهانی شدن انقلاب ایران دانست و گفت: در این دوران امام خمینی(ره) توجه همه جهانیان را به موضوع انقلاب اسلامی ایران منعطف کرد و خبرنگاران حاضر هم به انعکاس اخبار و تصاویر این حضور پرداختند و جهان آماده این انقلاب شد.