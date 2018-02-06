مراسم سالروز ورود امام به کشور در مکان مذهبی برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد با ارائه پیشنهاد نسبت به برگزاری مراسم نمادین ورود حضرت امام خمینی(ره) در فرودگاه گرگان، در جمع خبرنگاران، اظهارکرد: بهتر است سالروز ورود حضرت امام خمینی(ره) در یک مکان مذهبی برگزار شود.

ولی نژاد گفت: چرا باید مراسم سالروز ورود حضرت امام خمینی(ره) در فرودگاه گرگان انجام شود در حالی که می توان این جشن آغاز انقلاب را در مسجد، مزار شهدا یا امامزاده عبدالله گرگان برگزار کرد که هم در جوار شهدا و هم در جوار یک امام زاده است.

وی اظهار کرد: امام خمینی (ره) اساساً انقلاب را از مکان مذهبی مثل فیضیه قم و مسجد اعظم قم آغاز کرده و در بدو ورود به ایران مستقیماً به بهشت زهرا تشریف بردند.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان تصریح کرد: به نظر من تصمیم گیری خوبی جهت اجرای برنامه سالروز ورود حضرت امام خمینی(ره) در گرگان صورت نگرفته و همه جوانب کار مورد دقت و مطالعه واقع نشده است.

ولی نژاد اظهار گفت: آغاز جشن انقلاب اسلامی در فرودگاه گرگان اتفاق افتاد در حالی که نه آغاز انقلاب آنجا بود و نه حضرت امام خمینی(ره) آنجا آمد و نه رخداد دیگری اتفاق افتاده است، ضمن این که امام به فرودگاه تهران تشریف آوردند، بنابراین سایر فرودگاه ها موضوعیت ندارد.

وی با بیان این جمله که حیف است که آغاز انقلاب اسلامی در مکان مذهبی نباشد، افزود: پیشنهاد می کنم که این مراسم در یک مکان مذهبی رخ دهد زیرا انقلاب ما انقلاب مذهبی بود و گلزار شهدا نیز سند محکم و وفاداری مردم به نظام است و مساجد و دیگر اماکن مذهبی پایگاه انقلاب هستند.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به اینکه بهترین مکان برای دهه فجر مسجد یا امام زاده عبد الله است تصریح کرد: برگزاری جشن آغاز ورود حضرت امام خمینی(ره) در فروگاه مبنای عقلانی و منطقی ندارد هر چند حرام نیست ولی برای این کار مناسب نخواهد بود و ممکن است آیندگان ما را به خاطر سنت کردن این کار سرزنش کنند.

ولی نژاد گفت: در ۱۲ بهمن ۵۷ امام خمینی(ره) بعد از ورود به فرودگاه تهران، مستقیماً به بهشت زهرا و به سمت وفاداران خودش یعنی شهداء حرکت کرد و سیره امام درس بزرگی است که شهداء همیشه حق بزرگی به گردن ما دارند بنابراین انتظارم این است که تصمیم گیران در این موضوع تجدید نظر کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان گلستان در پاسخ به این سوال که چرا پیشنهاد تغییر مکان برگزاری سالروز ورود حضرت امام خمینی(ره) عملی نشده است، چنین پاسخ داد: اولاً این یک پیشنهاد بوده است و نیاز به زمان جهت مطالعه و بررسی دارد و دیگر این که به عنوان یک فکر و ذوق فرهنگی که در تخصص ماست، ارائه شده است.

ولی نژاد با بیان این که به دنبال پیوند محکم تر بین انقلاب و اماکن مذهبی هستیم، اظهار کرد: بنده مسئول ستاد شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی هستم و بر اساس سیاست های حاکم، یکی از ماموریت های این ستاد، پیشگیری از مناسبت سازی و تقدس سازی است.

وی در پایان گفت: در پایان لازم به توضیح است که این پیشنهاد به معنای ناسپاسی از زحمات و خدمات عزیزان شورای هماهنگی و ستاد دهه فجر نیست بلکه همه با هم دوست هستیم و از تلاش ستاد دهه فجر بسیار سپاسگزارم.