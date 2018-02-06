به گزارش خبرنگار مهر، علی علیخانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امروز با حضور وزیر دادگستری کریدور غرب به جنوب لرستان حدفاصل خرم آباد به نورآباد به طول ۱۲ کیلومتر افتتاح شد، اظهار داشت: این پروژه به نمایندگی از ۵۵ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی و ۱۴۵ کیلومتر راه روستایی با اعتبار ۱۴۸ میلیارد تومان افتتاح شد.

وی ادامه داد: ۵۵ کیلومتر راه اصلی شامل پروژه خرم آباد- کوهدشت به طول ۱۱ کیلومتر، خرم آباد- پلدختر به طول ۹ کیلومتر، کوهدشت- زانوگه به طول ۳.۵ کیلومتر، خرم آباد- سپیددشت به طول ۵ کیلومتر، بروجرد- توره به طول ۷ کیلومتر، دورود- الیگودرز به طول ۴.۵ کیلومتر و الیگودرز به داران به طول ۳ کیلومتر است.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان یادآور شد: همچنین در شهرستان خرم آباد ۲۴ کیلومتر، در نورآباد ۱۹ کیلومتر، در الیگودرز ۶ کیلومتر، در دورود ۲۱ کیلومتر، در ازنا ۱۳ کیلومتر، در پلدختر ۳۲ کیلومتر، در الشتر ۲ کیلومتر و در کوهدشت ۱۰ کیلومتر راه روستایی به بهره برداری رسید.