به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه، آیت الله مصطفی علما در یادواره شهدای انقلاب اسلامی که در بنیاد شهید برگزار شد، گفت: در زمان انقلاب هیچ کشور در دنیا مستقل از شوروی و آمریکا نمی توانست حکومتی تشکیل دهد اما به برکت انقلاب اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران با استقلال کامل شکل گرفت.

آیت الله علما افزود: شهدای انقلاب اسلامی با خون خود استقلال را برای این کشور به ارمغان آوردند که دهها سال قبل از آن وجود نداشت.

وی تصریح کرد: ایران قبل از انقلاب جولانگاه آمریکایی ها بود و همه مقدرات کشور بدست آنها رقم می خورد و امروز بعد از گذشت ۳۹ سال از انقلاب اسلامی فرماندهان سپاه اعلام می کنند که ایران روی اقیانوس موشک خوابیده و هر لحظه که اراده کند می تواند تمام مواضع آمریکا از جمله ناوهای هواپیما بر آن را در منطقه نابود کند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران وابسته به هیچ قدرتی نبوده و نیست و راه پیشرفت و اقتدار خود را زیر سایه مبانی اسلام ناب محمدی (ص) ادامه خواهد داد.

لازم به ذکر است؛ در پایان این نشست از ۳۰ خانواده شهید انقلاب اسلامی ایران تقدیر شد.