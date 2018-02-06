به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه، آیت الله مصطفی علما در یادواره شهدای انقلاب اسلامی که در بنیاد شهید برگزار شد، گفت: در زمان انقلاب هیچ کشور در دنیا مستقل از شوروی و آمریکا نمی توانست حکومتی تشکیل دهد اما به برکت انقلاب اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران با استقلال کامل شکل گرفت.
آیت الله علما افزود: شهدای انقلاب اسلامی با خون خود استقلال را برای این کشور به ارمغان آوردند که دهها سال قبل از آن وجود نداشت.
وی تصریح کرد: ایران قبل از انقلاب جولانگاه آمریکایی ها بود و همه مقدرات کشور بدست آنها رقم می خورد و امروز بعد از گذشت ۳۹ سال از انقلاب اسلامی فرماندهان سپاه اعلام می کنند که ایران روی اقیانوس موشک خوابیده و هر لحظه که اراده کند می تواند تمام مواضع آمریکا از جمله ناوهای هواپیما بر آن را در منطقه نابود کند.
نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران وابسته به هیچ قدرتی نبوده و نیست و راه پیشرفت و اقتدار خود را زیر سایه مبانی اسلام ناب محمدی (ص) ادامه خواهد داد.
لازم به ذکر است؛ در پایان این نشست از ۳۰ خانواده شهید انقلاب اسلامی ایران تقدیر شد.
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