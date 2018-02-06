گروه «زنگوله» برای بچه ها کنسرت می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت گروه موسیقی «زنگوله» به سرپرستی سجاد تنها و خوانندگی محمدصادق لشگری روز جمعه ۲۷ بهمن در برج آزادی برگزار می شود. در کنسرت پیش رو قرار است یک گروه ۳۴ نفره متشکل از ارکستر کوبه ای کودکان، نوازندگان بزرگسال و با همراهی گروه حرکات فرم، در دو بخش ۱۲ قطعه چون «خانه ما»، «حاجی فیروز»، «بابا بزرگ»، «چهارشنبه سوری» را در دستگاه های شور، نوا و چهارگاه اجرا کنند.

اشعار این قطعات از میان آثار شاعران مطرح حوزه کودکان از جمله مصطفی رحماندوست، جعفر ابراهیمی، محمود کیانوش، شکوه قاسم نیا، سجاد تنها و زهرا زواری انتخاب شده اند.

کنسرت گروه موسیقی «زنگوله» به سرپرستی سجاد تنها و خوانندگی محمدصادق لشگری ساعت ۱۸:۳۰ روز جمعه ۲۷ بهمن در برج آزادی برگزار می شود.