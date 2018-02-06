تکمیل سد دالکی نیازمند ۵۶۸ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی صبح سه‌شنبه در بازدید از سد دالکی اظهار داشت: تکمیل این سد از اهمیت بسیار زیادی برای تامین آب کشاورزی، آب شرب و همچنین تولید برق برخوردار است.

وی افزود: با توجه به درخواست اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریالی این شرکت در سال ۹۶ تنها ۸۹ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمومی مصوب و ابلاغ شده و ۲۲ درصد اعتبارات مصوب بصورت اسناد خزانه اسلامی تخصیص یافته است.

مدیرعامل آب منطقه ای استان بوشهر گفت: با توجه به رقم قرار دادهای منعقد بالغ بر ۴ هزار میلیارد ریالی با پیمانکار سایر هزینه‌های جانبی خدمات مشاوره‌ای و کارفرمایی ماهانه حداقل باید ۶۵ میلیارد ریال کار کرد صورت گیرد تا امکان ساخت و بهره برداری از این طرح در زمان مقرر فراهم شود.

وی تصریح کرد: با توجه به کمبود منابع اعتبار عمومی تامین مالی به روش استفاده از تسهیلات ماده ۵۶ قانون الحاق (فاینانس داخلی) در دستور کار قرار گرفته که لازمه این کار، اصلاح سقف اعتبارات سال های آتی در موافقت نامه طرح از رقم ۳ هزار ۵۸۰ به ۵ هزار و ۶۸۳ میلیارد ریال است.

رجایی افزود: تامین آب مطمئن ۸ هزار ۵۰۰ هکتار از نخلستان‌های شبکه آبیاری دالکی ۷۵۰ هکتار نخلستان ایستگاه پمپاژ وحدتیه و بیش از هزار و ۷۰۰ هکتار نخلستان‌های حاشیه‌ای شرقی رودخانه دالکی و ۲ هزار هکتار زمین های زراعی پمپاژ دهقاید و تامین نیاز زیست محیطی طالاب حله و جبران کمبود آب شرب شهرستان دشتستان از جمله هدف های اصلی ساخت این سد است.

وی عنوان کرد: کنترل سیلاب‌های مخرب حوزه حله و جلوگیری از بروز خسارت مالی و جانی به مناطق پایین دست توسعه گردشگری از دیگر اهداف احداث سد دالکی است.

مدیرعامل آب منطقه ای استان بوشهر گفت: سد دالکی از جمله سدهای خاکی با هسته آسفالتی با ارتفاع ۱۰۶ متر طول تاج هزار و ۱۷۶ متر و عرض ۱۰ متر با حجم مفید مخزن ۲۷۰ میلیون متر مکعب در دست احداث است.

وی عنوان کرد: قرارداد اجرای زیر ساخت‌ها، بدنه تصلی و تجهیزات سد دالکی با قرارگاه خاتم الانبیاء منعقد شده است.

رجایی بیان کرد: کل اعتبار مورد نیاز سد بالغ بر پنج هزار و ۶۸۳ میلیارد ریال است که اعتبار تخصیصی ۲۷۹ میلیارد ریال است که ۵ هزار و ۴۰۴ میلیارد ریال دیگر باقی مانده است.