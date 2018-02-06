دانشگاه امیرکبیر ۶۰ تفاهم نامه با دانشگاه های معتبر دنیا دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، احمد معتمدی در مراسم تجلیل از برگزیدگان المپیادهای علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ارتباط بین المللی این دانشگاه با ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا است و اکنون با ۶۰ دانشگاه تفاهم نامه همکاری داریم که اغلب آنها منجر به قرارداد شده است.

وی افزود: ۱۰ دانشگاه برتر دنیا علاقه مند ارتباط با دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: پروژه های مشترک اساتید این دانشگاه با دانشگاه های معتبر بین المللی رو به افزایش است.

معتمدی عنوان کرد: یکی از اولویت های این دانشگاه در برنامه راهبردی توسعه متوازن است.

وی تاکید کرد: این دانشگاه طی سال های گذشته علاوه بر رشد در حوزه آموزشی و پژوهشی در زمینه های رفاهی، تغذیه و خوابگاه نیز ارتقا خوبی داشته اما همچنان از ایده آل ها فاصله داریم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: بخش عمده بودجه دانشگاه ها وابسته به بودجه های دولتی است که باید از طریق قراردادهای پژوهشی و فناورانه بتوانیم بخشی از بودجه مورد نیاز خود را تامین کنیم.

معتمدی عنوان کرد: قراردادهای صنعتی این دانشگاه ۲ برابر شده است اگرچه این قراردادها سود زیادی ندارد اما تا حدودی می تواند به بودجه دانشگاه کمک کند.