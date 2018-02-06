راهکارهای عملی برای رفع مشکل ورود پساب به دریا اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، رضا مدرس در جلسه بررسی مسائل مرتبط با پساب فاضلاب شهری بندرعباس، عنوان کرد: ورود پساب فاضلاب به دریا در بندرعباس سال هاست که با اعتراض شهروندان و دوستداران محیط زیست و نهادهایی مانند شورا و رسانه‏ ها روبرو شده است اما تاکنون این تلاش ها و اعتراض ها نتیجه چندانی نداشته است.

وی ادامه داد: رسیدگی سریع به موضوع ورود پساب فاضلاب به دریا در بندرعباس باید در دستور کار قرار گرفته و راهکار اجرایی و عملی در مدت زمان کوتاه جهت رفع این معضل ارائه شود.

مدرس افزود: استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب بندرعباس برای آبیاری فضای سبز از راهکارهایی است که می تواند موجب کاهش ورود پساب به دریا شود که باید به طور جدی اجرایی شود.

در این نشست گزارشی در خصوص وضعیت تخلیه پساب تصفیه خانه فاضلاب در خروجی خورها و سطح شهر بندرعباس به عمق دریا از سوی اداره کل محیط زیست ارائه و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب نیز در خصوص کارهای انجام شده و خطوط انتقال فاضلاب مسائلی را مطرح کرد.