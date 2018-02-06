سید موسی حسینی کاشانی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان قم در سخنانی اظهار داشت: خوشنویسی از هنرهایی است که هیچ حاشیه‌ای ندارد و همواره مورد تأیید بزرگان بوده است.

وی بیان داشت: علاقمندان به هنر، استقبال خوبی از هنر خوشنویسی دارند و قم نیز پتانسیل و ظرفیت خوبی در این هنر دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم ابراز امیدواری کرد تا قم به پایگاه خط نسخ و ثلث در کشور تبدیل شود چرا که استعدادهای خوبی در این رشته‌ها در قم وجود دارد.

وی با بیان اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از هنرمندان خوشنویس قم حمایت خواهد کرد، اظهار داشت: کتاب آثار خوشنویسان استان قم زیر چاپ است که در این کتاب آثار برجسته‌ای از هنرمندان خوشنویسی به چشم می‌خورد که می‌تواند کتاب نفیسی برای هدیه دادن باشد.

حسینی کاشانی افزود: کار چاپ این کتاب، سال‌های زیادی بر زمین مانده بود که در این دوره به سرانجام رسید و امیدواریم در روزهای آینده شاهد به بازار آمدن این اثر هنری از هنرمندان مستعد استان قم در زمینه خوشنویسی باشیم.

حسینی کاشانی عنوان کرد: در رشته عکاسی نیز به دنبال آن هستیم تا کتاب عکس هنرمندان عکاس استان قم را منتشر کنیم.

حل مشکل ساختمان انجمن خوشنویسان قم با پیگیری دکتر لاریجانی

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: گرامیداشت ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بسیار اهمیت داشته و با ارزش است؛ چرا که در این ایام نعمت انقلاب و نظام اسلامی یادآوری می‌شود و امیدواریم ایران اسلامی همواره با صلابت و استوار در مسیر ارزش‌ها و اهداف والای انقلاب ثابت قدم باشد.

حجت الاسلام علی اکبر فصیحی عنوان کرد: در هفته‌های اخیر که مشکلاتی برای محل استقرار و ساختمان انجمن خوشنویسان استان قم به وجود آمد، دکتر لاریجانی نماینده قم و رئیس مجلس شورای اسلامی دستور پیگیری در این زمینه را دادند و خوشبختانه با همکاری شهرداری قم بخشی از این مشکل مرتفع شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با حضور آقای حسینی کاشانی به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم شاهد پویایی و فعالیت‌های خوبی در عرصه فرهنگ و هنر استان هستیم که امیدواریم با پیگیری‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشکلات انجمن خوشنویسان استان قم حل شود.

رئیس دفتر دکتر لاریجانی در قم با بیان اینکه هنر خوشنویسی دارای ارزش و اهمیت بسیاری است، افزود: این اهمیت به واسطه آن است که آیات و روایات و نیز اشعار مذهبی و عرفانی با هنر خوشنویسی ماندگار می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد: انجمن خوشنویسان استان قم باید تبلیغات گسترده‌ای در زمینه فعالیت خود در سطح شهر و در بین اقشار مختلف جامعه از دانش آموزان گرفته تا طلاب و دانشجویان داشته باشد تا علاقمندان به این هنر بتوانند از امکانات این مجموعه برای رشد و شکوفایی استعداد خود بهره برند.