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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۵۴

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر اردبیل در گفتگو با مهر؛

امدادرسانی به ۲۲۵ حادثه جاده‌ای در اردبیل/۲۴۴ نفر نجات یافت

امدادرسانی به ۲۲۵ حادثه جاده‌ای در اردبیل/۲۴۴ نفر نجات یافت

اردبیل- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل از امدادرسانی به ۲۲۵ حادثه جاده‌ای در این استان از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ بهمن‌ماه سال جاری خبر داد.

بهرام غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بیشترین میزان حوادث امداد و نجات مربوط به حوادث جاده‌ای بوده و در بازه زمانی ذکر شده سال جاری نیز از ۳۴۰ حادثه، ۲۲۵ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای است.

وی افزود: تعداد کل حادثه دیدگان در حوادث ذکر شده ۸۴۴ نفر و تعداد آسیب دیدگان ۸۱۳ نفر بوده و تعداد کل نجات یافتگان نیز ۲۴۴ نفر شمارش شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تأکید کرد: از تعداد نجات یافته ۱۰۱ نفر به صورت سرپایی درمان شده و ۱۴۳ نفر نیز به مراکز درمانی انتقال یافته است.

به گفته غیبی در مدت زمان ذکر شده ۲۴ مورد عملیات رهاسازی انجام شده و ۵۱۵ تیم عملیاتی به صحنه حوادث اعزام شده‌اند.

وی در خصوص مدت زمان حضور نیروهای امدادی در صحنه حادثه تأکید کرد: میانگین زمان اطلاع‌رسانی حوادث جاده‌ای از زمان وقوع حادثه تا اطلاع به جمعیت پنج دقیقه و ۳۲ ثانیه است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان افزود: میانگین زمان حضور در صحنه حوادث جاده‌ای نیز ۱۰ دقیقه و ۳۴ ثانیه محاسبه شده است.

کد مطلب 4220697
محمد میرزایی ناطق

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