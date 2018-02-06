بهرام غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بیشترین میزان حوادث امداد و نجات مربوط به حوادث جاده‌ای بوده و در بازه زمانی ذکر شده سال جاری نیز از ۳۴۰ حادثه، ۲۲۵ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای است.

وی افزود: تعداد کل حادثه دیدگان در حوادث ذکر شده ۸۴۴ نفر و تعداد آسیب دیدگان ۸۱۳ نفر بوده و تعداد کل نجات یافتگان نیز ۲۴۴ نفر شمارش شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تأکید کرد: از تعداد نجات یافته ۱۰۱ نفر به صورت سرپایی درمان شده و ۱۴۳ نفر نیز به مراکز درمانی انتقال یافته است.

به گفته غیبی در مدت زمان ذکر شده ۲۴ مورد عملیات رهاسازی انجام شده و ۵۱۵ تیم عملیاتی به صحنه حوادث اعزام شده‌اند.

وی در خصوص مدت زمان حضور نیروهای امدادی در صحنه حادثه تأکید کرد: میانگین زمان اطلاع‌رسانی حوادث جاده‌ای از زمان وقوع حادثه تا اطلاع به جمعیت پنج دقیقه و ۳۲ ثانیه است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان افزود: میانگین زمان حضور در صحنه حوادث جاده‌ای نیز ۱۰ دقیقه و ۳۴ ثانیه محاسبه شده است.