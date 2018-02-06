۲۰۰ اثر تجسمی انتخاب شد/۴ نگارخانه در انتظار آثار هنرمندان شاخص

مرضیه احمدی فخر در گفتگو با خبرنگار با بیان اینکه بخش جنبی جشنواره تجسمی فجر فارس با آثار شاخص هنرمندان استان برپا می شود گفت: در حاشیه برگزاری دهمین جشنواره بین المللی تجسمی فجر کشور که شیراز هم یکی از میزبانان آن به شمار می رود، آثار شاخص هنرمندان استان فارس به نمایش در می آید.

وی اعلام کرد: جا دارد از استقبال پرشور هنرمندان گرامی از جشنواره هنرهای تجسمی فجر استان فارس تشکر و قدردانی بی پایان داشته باشیم که با آثار ارسالی گرانقدر خود هنر و فرهنگ استان فارس را حمایت کردند.

دبیر انجمن تجسمی استان فارس در ادامه عنوان کرد: تاکنون بیش از ۶۰۰ عکس اثر در قالب نقاشی، گرافیک، تصویرسازی، ویدئو آرت، چیدمان، مجسمه و کاریکاتور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که طی داوری اولیه توسط سعید غلامی، گلشن قربانی نژاد، امین دانشور، مهرداد پرتو آذر، نائب شیرازی، امین بلاغی و فرهاد نادری بیش از ۲۰۰ اثر انتخاب شده و به هنرمندان اطلاع رسانی شده که اصل اثر را به دبیرخانه تحویل دهند و در حال حاضر جمع آوری آثار و داوری نهایی در حال انجام است.

وی یادآوری کرد: آثار راه یافته به مسابقه در نگارخانه های وصال، تاروپود، آب و گالری استاد سعید غلامی به نمایش در خواهند آمد و فهرست آثار راه یافته به مسابقه در شبکه های مجازی و رسانه ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

به گفته احمدی فخر، تمامی آثار ارسالی از کیفیت و ارزش بالایی برخوردار بوده و انتخاب آثار برگزیده از میان آنها کاری به غایت دشوار بوده است و به علت محدودیت تعداد نگارخانه های ممکن برای نمایش کارها نمایش تمام آثار ممکن نبوده است.

وی در عین حال اعلام کرد: برای هنرمندان و آثار دریافت شده رسید صادر خواهد شد، این در حالیست که هنرمندانی که با آنها تماس گرفته نشده آثارشان به بخش مسابقه راه نیافته است.

احمدی فخر با اعلام اینکه نمایشگاه آثار شاخص هنرمندان استان به میزبانی نگارخانه نارنج برگزار می شود، افزود: آیین افتتاحیه این نمایشگاه ساعت ۱۸ روز جمعه ۲۰ بهمن ماه در نگارخانه یادشده برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آثار شاخص هنرمندان استان فارس تا ۲۶ بهمن ماه در شیراز برپاست.